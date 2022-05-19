مواعيد التقويم الدراسي للمدارس والجامامعات لعام 1443هـ بالسعودية

تعلن وزارة التربية والتعليم السعودي عن بدء التقويم للعام الدراسي الجديد والأجازات الرسمية لجميع طلابها وعدتهم للدراسة و عودة معلمهم أيضاً، لعام 1443 هجرياً، حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء بتاريخ 13/ 10 / 1442، تعلن وزارة التعليم بقرار رسمي يبدأ العام الدراسي للمدارس والجامعات الحكومية من 1 صفر حتى 4 ذي الحجة 1444هـ، متضمناً 39 أسبوعاً دراسياً بواقع 13 أسبوعاً لكل فصل دراسي، وستة وخمسون يوماً من الإجازات المتنوعة.

ويشتمل العام الجديد على عشر إجازات متنوعة، منها خمس إجازات مطولة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر. بدأ العام الدراسي بالمملكة بجميع المدارس، يوم الأحد أعتباراً من يوم 21 محرم هـ الموافق 29 أغسطس.

ووضعت وزارة التعليم خطة للدراسة وأصبحت على ثلاث فترات من الفصول، حتى تعطي فرصه لجميع الطلاب الوقت الكافي للمذاكره ليرفعوا من معدلتهم الدراسية، نظرًا لأنه كان من غير المعتاد أن يعود الطلاب إلى المدرسة، فقد درسوا من المنزل خلال هذا الوقت.

تعريف التقويم الأكاديمي على النحو التالي:-