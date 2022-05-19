نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التقويم الدراسي للمدارس والجامامعات لعام 1443هـ بالسعودية في المقال التالي
تعلن وزارة التربية والتعليم السعودي عن بدء التقويم للعام الدراسي الجديد والأجازات الرسمية لجميع طلابها وعدتهم للدراسة و عودة معلمهم أيضاً، لعام 1443 هجرياً، حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء بتاريخ 13/ 10 / 1442، تعلن وزارة التعليم بقرار رسمي يبدأ العام الدراسي للمدارس والجامعات الحكومية من 1 صفر حتى 4 ذي الحجة 1444هـ، متضمناً 39 أسبوعاً دراسياً بواقع 13 أسبوعاً لكل فصل دراسي، وستة وخمسون يوماً من الإجازات المتنوعة.
ويشتمل العام الجديد على عشر إجازات متنوعة، منها خمس إجازات مطولة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر. بدأ العام الدراسي بالمملكة بجميع المدارس، يوم الأحد أعتباراً من يوم 21 محرم هـ الموافق 29 أغسطس.
ووضعت وزارة التعليم خطة للدراسة وأصبحت على ثلاث فترات من الفصول، حتى تعطي فرصه لجميع الطلاب الوقت الكافي للمذاكره ليرفعوا من معدلتهم الدراسية، نظرًا لأنه كان من غير المعتاد أن يعود الطلاب إلى المدرسة، فقد درسوا من المنزل خلال هذا الوقت.
تعريف التقويم الأكاديمي على النحو التالي:-
- بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الحادي والعشرين من محرم 1443 الموافق التاسع والعشرين من أغسطس 2022.
- العيد الوطني الأربعاء والخميس الخامس والسادس عشر صفر 1443 الموافق الثاني والعشرين والثالث والعشرين من سبتمبر 2022.
- نهاية الأسبوع الممتد الأحد والاثنين الحادي عشر والثاني عشر ربيع الأول 1443 الموافق السابع عشر والثامن عشر أكتوبر 2022.
- نهاية الأسبوع الممتد الخميس التاسع والعشرين من ربيع الأول 1443 الموافق 4 نوفمبر 2022.
- بدء إجازة الفصل الدراسي الأول في نهاية يوم العمل يوم الخميس الحادي والعشرين من ربيع الثاني، الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر 2022.
- بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الأول من جمادى الأولى 1443 الموافق 5 ديسمبر 2022.
- تمديد عطلة نهاية الأسبوع الأحد 15 جمادى الأولى 1443 الموافق 19 ديسمبر 2022.
- إجازة قصيرة للفصل الدراسي الثاني تبدأ في نهاية يوم العمل يوم الخميس الثالث من جمادى الثانية 1443 الموافق 6 يناير 2022.
- بدء الدراسة بعد عطلة الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 16 يناير 2022 م.
- نهاية الأسبوع الممتد الأربعاء والخميس الأول والثاني من رجب 1443 الموافق 2 و 3 فبراير 2022.
- تمديد عطلة نهاية الأسبوع الأربعاء والخميس 22 و 23 رجب 1443 الموافق 23 و 24 فبراير 2022.
- بدء عطلة الفصل الدراسي الثاني نهاية يوم العمل يوم الخميس 7 شعبان 1443 الموافق 10 مارس 2022.
- بدء الدراسة في الفصل الثالث يوم الأحد السابع عشر من شعبان 1443 الموافق 20 مارس 2022.
- بدء الدراسة في الفصل الثالث يوم الأحد السابع عشر من شعبان 1443 الموافق 20 مارس 2022.
- بدء إجازة عيد الفطر حتى نهاية يوم عمل الاثنين 24 رمضان 1443 الموافق 25 أبريل 2022.
- بدء الدراسة بعد إجازة عيد الفطر الأحد 7 شوال، الموافق 8 مايو 2022.
- تمديد نهاية الأسبوع الأربعاء والخميس الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شوال 1443 الموافق الخامس والعشرين والسادس والعشرين من مايو 2022.
- عطلة نهاية الأسبوع الممتدة الأربعاء والخميس 16 و 17 ذي القعدة الموافق 15 و 16 يونيو 2022.
- بدء الإجازة في نهاية العام الدراسي في نهاية يوم العمل في أول خميس من ذي الحجة، الموافق 30 يونيو 2022
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