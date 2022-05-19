متي الاجازة المطولة في شوال 1443 وفق جدول التقويم الدراسي بعد التعديل

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عمر شويل - جدة متي الاجازة المطولة في شوال 1443، يهتم الكثيرين من الطلاب والكوادر التعليمية بمعرفة موعد الاجازات المطولة، والتي تم أضافتها لأول مرة بالمملكة العربية السعودية لنظام التعليم، وخاصة بعد إضافة 3 فصول دراسية واصبح العام الدراسي الأطول علي مدار السنوات السابقة، وتكون الإجازة الممتدة في هذا الشهر واحدة من تلك الإجازات التي يرغب الطلاب معرفتها، حيث تتبنى المملكة نظامًا تعليميًا جديدًا يجلب ميزات جديدة لمستويات التعليم المختلفة مثل زيادة أيام الدراسة وزيادة التعلم العملي.

بالإضافة إلى الإجازات ووقت الدراسة في مختلف المواد والدورات التي يمكن للطلاب الاستفادة منها لتعويض نقص المعلومات عن التعلم الإلكتروني الناجم عن تفشي وباء كورونا. حيث تم تطبيق نظام أكاديمي جديد ومختلف يتضمن العديد من الاجازات، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الفصل الدراسي والأخر، وإعطاء التلاميذ فترات راحة لاستئناف نشاطهم لاستكمال العام الدراسي 1443 وتهيئهم لاستقبال عام دراسي جديد 1444 – 1445. ونتوجه عبر السطور التالية لمعرفة متي الاجازة المطولة في شوال 1443.



متي الاجازة المطولة في شوال 1443

تُعد الإجازات الممتدة إضافة جديدة إلى نظام التعليم الجديد ، حيث أقامت وزارة التعليم للجدول الدراسي 1443 – 1444 عددًا من عطلات نهاية الأسبوع، ومن الجدير بالذكر أن تلك الاجازات المطولة تمتد إلى 3 أيام، ومن ضمن أجازات شهر شوال المطولة اجازة يوم 24 من شوال والتي تتوافق مع تاريخ ميلادي 25/5/2022 علي أن تستمر الاجازة مع نهاية 25 من شوال 1443 والمتوافق 26/5/2022، ثم تكون عطلة نهاية الأسبوع وهي يوم الجمعة، والعطلة بكافة المدارس يوم السبت، ثم يداومون الطلاب الدراسة والعودة إلي مقاعدهم بتاريخ يوم الأحد الموافق 27 من شوال 1443 والمتوافق بتاريخ هجري 28/5/2022. وبذلك تكون تلك موعد الاجازة المطولة في شهر شوال.

كم باقي على الاجازة المطولة في شهر شوال



من الجدير بالذكر أن الاجازات الممتدة في شهر شوال تبدأ من تاريخ 24 شوال وتنتهي مع نهاية 27 نت نفس الشهر الجاري، أي أن المتبقي علي موعد الاجازة المطولة لهذا الشهر، وحسب وقت كتابة التقرير 5 أيام و16 ساعة.

وتعد الاجازات المطولة أو الممتدة هي قرارات جديدة اتخذتها وزارة التعليم السعودية مع بدء العام الدراسي 1443، وذلك بهدف تخفيف العبء علي الطالب، ولكي يتمكن من مراجعة المقررات التي درسها خلال الأسبوع الدراسي.

جدول الاجازات المطولة 1443

الفصل الدراسي الثالث والأول في المملكة العربية السعودية، فقد كان وجود فصل دراسي ثالث خطة دراسية من الجهات المختصة بنظام التعليم، وقد بدء الفصل الدراسي الثالث في 20/3/2022 علي أن يستمر حتي 30/6/2022 وقد شمل الفصل الثالث علي اجازة طويلة وهي اجازة عيد الفطر المبارك، والتي كانت بتاريخ 25/4/2022 الموافق 24 رمضان 1443، وانتهت مع يوم 8/5/2022 وتكون عطلة نهاية الأسبوع الممتدة بتاريخ 24 شوال 1443، وتكون عطلة نهاية الأسبوع الثانية بتاريخ 16 ذو القعدة 1443.

موعد الاختبارات النهائية 1443 – 1444

اعتمدت وزارة التعليم السعودية عبر انفوجرافيك خاص بها علي الصفحة الرسمية بتويتر موعد الاختبارات النهائية، لطلاب وطالبات المراحل الدراسية علي جميع مستوياتها، حيث يتصادف تاريخ الفترة الثانية للاختبارات النهائية 6/11/1443. وتكون الاختبارات النهائية في يوم الأحد 20/11/1443. أما عن اختبارات الإعادة للدور الثاني تكون يوم 27/11/1443.

اجازة نهاية العام الدراسي 1443 – 2022



تبدأ عطلة نهاية العام الدراسي 1443 في المملكة يوم الخميس 1 ذو الحجة 1443 الموافق بتاريخ ميلادي 30 يونيو 2022 وتستمر الاجازة الرسمية حتي بدء العام الدراسي 1444 – 1445 ويستعد الطلاب بعد ذلك لبدء عام دراسي جديد بمرحلة جديدة.