موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد لهذا الشهر الدفعة الخامسة 1443

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عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد لهذا الشهر، وضحت وزارة الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية بتويتر عن موعد إصدار أهلية الدفعة الخامسة للضمَان المُطور، معلنة أنها تعمل على إعلان نتائج استحقاق الدفعات تدريجيًا عبر الحساب الشخصي للمستفيد، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية للمستلمين بأعلامهم عن نتيجة استحقاق الدفعة القادمة، وتعد هذه الدفعة الخامسة لنزول الضمان الاجتماعي المطور.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر

نتابع تاريخ إصدار أجور الضمان الجديد الدفعة الخامسة، وذلك لأصحاب الدخل المحدود وغير القادرين على العمل، أفادت الوزارة أن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الخامسة؛ ستكون من الفترة 21/5/2022 وحتي 25/5/2022 حيث يتم صرف الراتب الشهري علي دفعات للمستفيدين، وذلك للأشخاص المكتملة طلبات أهليتهم.

أما عن الأشخاص الذين يظهر لهم رفض بعد صرف الراتب في شهر سابق؛ فقد أعلنت الوزارة أن المستفيد المسجل في الضمان الجديد يجب عليه زيارة حسابه الشخصي على منصة الدعم والحماية.

ومن الجدير بالذكر أن الدفعة الرابعة من مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور، تم صرف المعاش للمستفيدين في 24 من أبريل 2022.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وضعت الموارد البشرية عددًا من الشروط والضوابط التي تساعد الأشخاص علي الاستفتاء لتلك الشروط، مما يتيح لهم التسجيل بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومن ابرز الشروط التالي:

يجب ألا يكون المستفيد مسجلاً في مؤسسة أخرى مماثلة لنفس مؤسسة الضمان الاجتماعي. يجب ألا يكون المستفيد مقيمًا في ملجأ الضمان الاجتماعي. يجب إحضار مستندات وأوراق الشخص لإثبات أهلية المستفيد من المساعدة. لا تملك عقارات أو أراضي زراعية أو أشياء ثمينة. يجب أن يكون دخل المستفيد أقل من راتب الضمان حتى يحق له. يجب أن يكون المستفيد أيضًا مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية. تقديم إثبات الجنسية السعودية.

ما هي مدة دراسة الطلب في الضمان الاجتماعي الجديد

أكدت الجهات المعنية بخدمة العناية بالعملاء علي تقديم بعض الاستفسارات، وكان من أهمها مدة دراسة الطلب في الضمان الجديد، ووضحت أن تقيم الطلب يجري خلال 20 يوم عمل، علي أن تبدأ من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم الانتهاء من التقييم للاستحقاق خلال مدة لا تتعدي الثلاث أيام، بعد تقديم طلب الدراسة.

هل ينتقل مستفيد الضمان القديم تلقائيًا للضمان المطور

أجابت الوزارة انه لن ينتقل المستفيد القديم إلي الضمان المطور، وانه يجب عليه التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيت تم تمديد التسجيل بالضمان حتي تاريخ 30 أكتوبر 2022 الموافق 4/5/1444، علما أن الذين لا يستطيعون التسجيل بوسائلهم الخاصة سيتم مساعدتهم من قبل الباحث الاجتماعي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الحديث 1443

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد متاح حتي 30 أكتوبر 2022 ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلي رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

الدخول للبوابة من خلال نفاذ الموحد.

الضغط علي تسجيل طلب جديد.

ثم إدخال بيانات التسجيل مثل” رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف الخلوي”

ثم يتم إنشاء كلمة مرور المستخدم وتأكيدها.

يتم الآن إدخال رمز التحقق من الصورة على الشاشة.

بعد ذلك يجب الموافقة على طلب الإرسال.

سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول تحتوي على رمز المصادقة.

ثم اكتب رمز المصادقة، بعد ذلك انقر فوق رمز توثيق التسجيل الضمان الاجتماعي الجديد.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المكتملة أهليتهم لشهر مايو سيكون من تاريخ 21 مايو وحتي 25 من نفس الشهر.