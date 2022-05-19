رابط وشروط أهلية الضمان الاجتماعي الجديد “وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية” توضح التفاصيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رابط والشروط الأهلية للضمان الاجتماعي الجديد وهي من أكثر الأسئلة التي يريد الكثيرين معرفتها والاستفادة منها داخل المملكة العربية السعودية، وبذات بعد ما حدث تغير في معايير أهلية الضمان الاجتماعي، وأصبحت تعتمد علي الحالة المادية والاقتصادية للمستفيدين، ولكن بعد ما كانت تعتمد على مقاييس ومعايير أخري مثل الحالة الاجتماعية والعمر وغيرها، وسنتعرف علي جميع المعلومات التي تخص أهلية الضمان الاجتماعي، والشروط المطلوبة للحصول عليه.

شروط الأهلية الضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية عن الشروط المطلوبة للمستفيدين من التسجيل في نظام أهلية الضمان الاجتماعي الجديد للعام ١٤٤٣هــ، وقد قامت الإدارة بتوفير رابط إلكتروني خاص لإتاحة التسجيل، وهذا للتسهيل علي المواطنين من الذهاب إلى الأماكن المخصصة لها.

شروط الضمان الجديد ١٤٤٣ه‍ـ

يوجد بعض الشروط المطلوبة التي قامت الوزارة بوضعها في المملكة بخصوص المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي الجديد، وللتعرف على الشروط تابع التالي:

أولًا من ضمن الشروط أنه يشمل كافة المواطنين الذين ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن بشرط تواجد لديهم بطاقة الهوية الخاصة بهم ويجب أن تكون سارية.

ايضًا يشمل برنامج الضمان الاجتماعي الأيتام والأرامل.

كذلك يشمل زوجة المواطن أو مطلقته أو أرملته التي أنجبت أبناء سعوديين مقيمين في المملكة العربية السعودية.

ايضًا أبناء السيدات السعوديات أي أن كان المطلقات أو الأرامل من أزواج غير سعودية ولكن مقيمين في المملكة.

لا يشترط في البرنامج الجديد تحديد فئة عمرية معينة.

يجب أن يكون الراتب الشهري للأسرة هو ١١٠٠ ريال سعودي كحد أدنى.

يجب أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن ٥٠٠ ريال.

ضمن الشروط المطلوبة عدم امتلاك المستفيد لأي أصول مثل السيارات وغيرها من مصادر الثروات الفاخرة.

ضروري تقديم جميع الأوراق التي وضعتها الوزارة بخصوص ما يتعلق بالخدمات الصحية مثل تطعيم الأطفال والتعليم.

عدم تواجد المستفيد في أي من أدوار الإيواء أو تلك التي تتم ترعاها الدولة.

واخيرًا يجب الالتزام ببرامج التدريب لمن هم لديهم القدرة على العمل ممن تمت الموافقة على قبولهم في هذا البرنامج.

لينك التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتوفير رابط يمكنك من خلاله التسجيل للأشخاص المتقدمين حتي يتمكنوا من الاستفادة من أهلية الضمان الاجتماعي الجديد وهذا تسهيل علي المواطنين وللتعرف على الخطوات تابع التالي: