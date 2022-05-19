كيف اقدم على قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية 1444

كيف اقدم على قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار السعودي سابقا يعد من أهم الخِدْمَات الإلكترونية والتمويلية التي يقدمها البنك إلى مجموعه من فئات الأفراد داخل المملكة العربية السُّعُودية من أجل توفير مصدر دخل وتحسين المستوى المعيشي ومن خلال موقع ثقفني سوف يتم توضيح طريقة التقديم على قرض اهل بالتفصيل.

منتج أهل بنك التنمية تمويل الأفراد

إن قرض أهل المقدم من خلال بنك التنمية الاجتماعية السعودي هو عباره عن أحد صور التمويل المقدمة إلى نساء المملكة العربية السُّعُودية خصوصًا الأرامل والمطلقات والمرأة المهجورة وكذلك النساء المتقاعدات ، حيث يتم تقديم أكبر نسبة تمويل ممكنه للنساء سواء العاملات في القطاع العام أو الخاص بأطول مدّة سداد وبدون فوائد.

كيف اقدم على قرض آهل ١٤٤٤

يمكن التقديم على قرض اهل بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي بنك التنمية الاجتماعية تمويل الأفراد قرض أهل.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم بالموقع، أو تسجيل حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية؛ يتم الضغط على أيقونة (التقديم الإلكتروني).

إدخال جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع خصوصًا الاسم الرباعي ورقم الهُوِيَّة الوطنية مع رَقْم الجوال المفعل باسم صاحبة الطلب ، ورقم الايبان البنكي الخاص بالحساب البنكي لصاحبة الطلب أيضًا.

لا بد من رفع جميع الأوراق والمستندات التي يحتاج إليها البنك خصوصا المستند الذي يوضح الحالة الاجتماعية للمرأة وعدد الأبناء إن وجدوا وقيمة الدخل الشهري.

يمكن للمرأة الحصول على قرض اهل بدون كفيل في حالة كانت المرأة ملتحقة بالعمل في أحد مصالح أو مؤسسات القطاع العام

تكون في حاجة إلى وجود كفيل للحصول على قرض آهل بنك التسليف إذا كانت ملتحقة بالعمل في القطاع الخاص.

أخيرًا بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم الضغط على زر (تسجيل الطلب) وهنا سوف يتم استلام الطلب من الموظف المختص ومراجعته وإعلام المقترضة بنتيجة قَبُول أو رفض طلب القرض خلال مدّة زمنية قصيرة.

شروط الحصول على قرض اهل

من أهم شروط قرض اهل للأرامل والمطلقات التي قام بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية بوضعها للموافقة على صرف قرض اهل للنساء ، ما يلي: