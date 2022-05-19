نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة السمبوسك الأصلية مثل الجاهزة في المقال التالي

تعتبر السمبوسك من أشهر أنواع المقبلات في مصر والوطن العربي وتحضر بعدة طرق وبحشوات عديدة ومختلفة وتقدم السمبوسك في العزائم وخاصة في شهر رمضان وتقدم أيضا في حفلات الأعراس ويحبها الجميع فلن تجد أحدا لا يحب تناول السمبوسك لطعمها المميز وقرمشتها اللذيذة. طريقة عمل عجينة السمبوسك المكونات 3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

كوب من الماء الفاتر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب كبير من الزيت. طريقة التحضير في وعاء عميق نضيف الدقيق والزيت والملح والماء الفاتر. نقوم بعجن الخليط بواسطة اليد حتي نحصل على قوام جيد ومتماسك لعجينة السمبوسك. نقوم بوضع عجينة السمبوسك في وعاء عميق مرشوش بقليل من الدقيق. نغطي عجينة السمبوسك ببلاستيك راب ونتركها لترتاح لمدة 15 دقيقة. نقوم بفرد عجينة السمبوسك ونقوم بتقطيعها بقطاعة العجين إلى دوائر متوسطة. نقوم بأخذ قطعة من عجينة السمبوسك المقطعة ونضع فيها الحشوة حسب الرغبة ونغلقها جيدا. نقوم بإحضار صينية الخبز وندهنها بقليل من الزيت ونضع بها ورقة زبدة ونضع فيها السمبوسك. ندخل صينية السمبوسك إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 160 درجة مئوية لمدة عشر دقائق. بمكن أن تقومي بقلي السمبوسك في زيت غزير ساخن على درجة حرارة متوسطة. يمكنك تفريز السمبوسك عن طريق وضع السمبوسك في صينية على ورقة زبدة. نقوم بإدخال السمبوسك إلى الفريزر لمدة ساعة حتى تتجمد السمبوسك داخل الصينية. نقوم بإحضار أكياس الثلاجة ونقوم بوضع السمبوسك فيها ونقوم بتخزينها في الفريزر. طريقة عمل السمبوسك بحشوة السجق المكونات نصف كيلو من السجق المقطع قطع صغيرة.

نصف كوب من الجبن الرومي.

نصف كوب من الجبنة الموزاريلا.

نصف كوب من الجبنة الشيدر.

كوب كبير من الزيتون الشرائح . طريقة التحضير فى وعاء نقوم بوضع السجق المقطع قطع صغيرة وجبنة الشيدر والجبنة الموزاريلا والجبن الرومي. نضيف إليهم الزيتون الشرائح ونمزج المكونات جيدا. نقوم بإحضار عجينة السمبوسك ونقوم بحشوها بالسجق ثم نقوم بغلقها على شكل مثلث. في مقلاة بها زيت غزير نضع السمبوسك تقلى حتى تأخذ لونا ذهبيا. يمكن وضع السمبوسك في صينية وندخلها الفرن وهذه طريقة صحية أكثر من القلي. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة السمبوسك الأصلية مثل الجاهزة - ثقفني

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