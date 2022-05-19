نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 استعلام الأهلية ورابط التسجيل عبر sbis hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الجديد يبحثون عن رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حتي يتثنى لهم الاستعلام عن الأهلية، حيث يصرف هذا الدعم المالي شهرياً بإشراف وزارة الموارد البشرية لذوي الدخل المنخفض.

وتعرف أهلية الضمان الاجتماعي الجديد أنها مرحلة تأهل المستفيد للحصول علي الدعم الشهري، حيث تسبق إيداع المبالغ في الحسابات البنكية للمستفيدين، ونتعرف عبر السطور التالية علي خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443



أهلية الضمان الجديد تنطبق علي كافة المستفيدين من الضمان وتم صرف رواتب شهرية لهم، كما تنطبق علي المسجلين للحصول علي الدعم الشهري من وزارة الموارد البشرية، ويجب أن يكون جميع المستفيدين على دراية بشروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، وبمجرد صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطورة ترسل وزارة الموارد البشرية رسالة نصية قصيرة إلى المستفيدين عبر هواتفهم المحمولة المسجلة في قاعدة البيانات، ويمكنك الاستفسار عن الأهلية ومعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على الراتب الشهري باتباع ما يلي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

انقر على أيقونة “الضمان الاجتماعي”.

انقر فوق كلمة الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط علي تبويب الدفعات.

في حالة وجود مبلغ من المال في الدفعات، فهذا يعني أن المستفيد مؤهل.

يستغرق الأمر عدة أيام حتى يتم إضافة الدعم إلى حسابك.

كما يمكن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال الرقم المجاني الموحد 19911.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

وضحت وزارة الموارد البشرية انه يتم تقييم حالة مقدم الطلب على أساس العديد من العوامل التي تؤثر على المعاشات التقاعدية، كما أن الضمان الاجتماعي المتطور يعتمد على عدد أفراد الأسرة الذين يعيشون في المنزل، وقيمة الدخل الشهري للمعيل وأفراد الأسرة، ويتم التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال اتباع التالي:

يجب أولاً الولوج إلي رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

انقر فوق إنشاء مستخدم جديد.

أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم التعريف الخاص بك وتاريخ ميلادك ورقم هاتفك.

يقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة إلى الهاتف المحمول تحتوي على رمز التحقق.

اكتب رمز التحقق في المكان المشار إليه أمامك.

انقر فوق زر المصادقة.

الآن يجب تعيين كلمة مرور.

قم بالتسجيل في الموقع باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور التي قمت بتعيينها.

أدخل خدمة الملفات عبر نفاذ.

يجب عليك ملء البيانات المطلوبة منك بدقة.

انقر على زر إنشاء مسكن، ثم اختر نوع وحدة المسكن.

انتقل إلى خيار البرامج واعرض جميع البرامج المتاحة ثم أكمل التطبيقات.

أدخل البيانات التي قدمتها.

ثم أرسل الطلب وكل ما عليك فعله هو الانتظار حتي صدور الأهلية.

هل قيمة معاش الضمان الاجتماعي متغيرة

قامت الجهات العاملة بخدمة العملاء بتويتر الرد علي استفسار احدي المتابعين والمستفيدين من الضمان، الذي تضمن هل قيمة الضمان الاجتماعي متغيرة، وما هي العوامل المؤثرة عليه، وجاء الرد أن قيمة المعاش متغيرة بناءً علي العوامل التالية:

عدد المعالين. قيمة أجمالي الدخل المحتسب. أجمالي الأصول المملوكة. النفقات.

وأكدت الوزارة انه يتم تحديث بيانات وشروط جميع أفراد الأسرة عند تغييرهم ، ويجب إبلاغ الوزارة بهذه التغييرات في غصون 15 يوم من تاريخ التغيير عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب الضمان ومراكز الاتصال الموحدة.

نوهت وزارة الموارد البشرية انه يجب علي الفرد الإفصاح عن الدخل المكتسب، والتأكد من تحديث البيانات والالتزام بالشروط حتي لا يتم توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد.