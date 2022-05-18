نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصة القيادة السعودية عبر أبشر والرسوم المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن خدمة جديدة تم توفرها عبر منصة أبشر الإلكترونية، تلك التي تتمثل في تجديد رخصة القيادة إلكترونياً، وذلك بشروط محددة أوضحتها الإدارة، كما أضافت أن الهدف من تلك الخدمة الجديدة هو توفير الوقت والمجهود على المواطنين في تجديد الرخصة، وتيسيراً وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين من إنهاء إجراءات تجديد الرخصة إلكترونياً بدلاً من الذهاب إلى المكاتب الحكومية وأيضاً توفيراً للوقت، وسوف نوضح لكم الآن خطوات تجديد رخصة القيادة والشروط الخاصة بها والرسوم المطلوبة الآن.

الرسوم المطلوبة لتجديد رخصة القيادة في السعودية

40 ريال سعودي لتجديد رخصة القيادة لمدة عام.

100 ريال سعودي لتجديد رخصة القيادة لسيارة أشغال.

20 ريال سعودي قيمة تجديد رخصة الدراجات النارية.

100 ريال سعودي رسوم تجديد الرخصة المؤقتة.

80 ريال سعودي لتجديد الرخصة لمدة عامين.

200 ريال سعودي قيمة تجديد الرخصة لمدة خمس سنوات.

شروط تجديد رخصة القيادة داخل السعودية

أوضحة الإدارة العامة للمرور السعودي بعض الشروط التي يجب توافرها لتجديد رخصة القيادة تلك التي تمثلت في:

الإقامة داخل السعودية لصاحب رخصة القيادة من المواطنين أو المقيمين:

دفع الرسوم المطلوبة لتجديد الرخصة. عدم وفاة صاحب الرخصة لإتمام عملية تجديدها. دفع المخالفات المرورية إن وجدة على صاحب الرخصة. تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لتجديد رخصة القيادة.

خطوات الاستعلام عن تجديد رخصة القيادة

سنوضح لكم الآن الخطوات اللازم إتباعها لتجديد رخصة القيادة وهي:

أولاً الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن تجديد رخصة القيادة.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

سوف يظهر أمامك الآن جميع البيانات الخاصة بالرخصة التي ترغب في الإطلاع عليها.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة للمقيمين بالسعودية

أولاً يجب تعبئة نموذج تجديد رخصة القيادة بالبيانات المطلوبة. إرفاق صورتين شخصيتين لصاحب الرخصة. إحضار صورة الإقامة. إحضار الرخصة المنتهية. فاتورة سداد الرسوم المطلوبة. إحضار فحص طبي لصاحب تجديد الرخصة “فصيلة الدم، فحص النظر”.

الجدير بالذكر هنا أن المستندات المشار إليها يجب تسليمها لأقرب مكتب مرور للمواطن أو المقيم لاستلام الرخصة الجديدة.

نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم التي نرحب بها دائما.