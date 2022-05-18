أطلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد التواصل من خلال تلك الطرق

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عمر شويل - جدة يقدم الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال المؤسسة الخيرية التابعة له الكثير من المساعدات المالية والعينية والعلاجية للمواطنين السعوديين، الأمر الذي دفع بالكثيرين للبحث عن طرق التواصل مع الأمير لتقديم طلب المساعدة، بالإضافة لطرق التعرف على شروط الحصول على المساعدات المالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، ولذلك سنوضح لكم الآن خطوات طرق التواصل وطلب المساعدة وكل ما هو متعلق بالمساعدات المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية.

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية

سنوضح لكم الآن بعض الطرق التي يمكن الاعتماد عليها لتواصل مع المؤسسة الخيرية التابعة للأمير عبد العزيز بن فهد وتقديم طلب مساعدة إليها:

أنواع المساعدات المقدمة من المؤسسة الخيرية

مساعدات مالية. مساعدة علاجية، مع إمكانية السفر للعلاج خارج السعودية. مساعدات عينية. معونات مالية لأصحاب الدخل المحدود. تقدم المؤسسات مساعدات للشباب المقبلين على الزواج. توفير مساكن لمن ليس لديهم مأوى.

شروط الحصول على مساعدات من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

تتمثل الشروط التي يجب توافرها للحصول على المساعدات المتنوعة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد في:

أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية. الإقامة في السعودية. تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت حاجة المواطن للحصول على المساعدة. المساعدات مقدمة للأرامل والمطلقات وللأسر التي فقدت عائلها، والأيتام.

الصيغة الصحيحة لتقديم طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

سنوضح لكم نموذج كتابة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد:

البدء بالتسمية “بسم الله الرحمن الرحيم”

تقديم السلام” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”

التحية “تحية طيبة لصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد

الدعاء للأمير ووالده الملك فهد رحمه الله

شرح الطلب والمساعدة المرغوب فيها

إرفاق الأوراق والمستندات الخاصة بطلب المساعدة

إنهاء الطلب

اسم صاحب الطلب:…

العنوان:…..

رقم الهاتف:….