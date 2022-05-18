شركة إمكان التمويل الراجحي تمويل يبدأ من ٢٠٠٠ ريال حتى ٥٠ ألف ريال بشروط ميسرة

من الجدير بالذكر أن شركة إمكان قد قامت بالتعاون مع مصرف الراجحي وكل ذلك من أجل تقديم العديد من التمويلات بمبالغ كبيرة للغاية وعلى أقساط طويلة أيضا، كما يجب الإشارة أن هذه الشركة في الوقت الحالي تقوم بتقديم العديد من الأحكام الشرعية التي يشرف عليها بالطبع البنك المركزي السعودي وخلال السطور القادمة سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام والشروط الخاصة بالتمويل.

شروط شركة إمكان للتمويل الراجحي

يعتبر هذا البنك من أكبر البنوك السعودية في الوقت الحالي والتي تقدم العديد من التمويلات المتعددة الشرائح المختلفة لجميع العاملين بالطبع في القطاع العام والخاص وهنا بالطبع بعض الشروط التي قام البنك بوضعها من أجل الحصول على التمويل ومن بين هذه الشروط:

في البداية يتم تقديم خدمات بنكية مختلفة وذلك من حيث الشهادات الاستثمارية والودائع أيضا وبالطبع العديد من القروض وكل ذلك مع سهولة السداد.

ثانيا يجب أن يكون المستفيد حاصل على الجنسية السعودية.

ثالثا إذا كان المواطن متقاعد يجب أن لا يتجاوز عمره ٧.٠ عام وبالنسبة لجميع العاملين يتيح التقديم بداية من سن عشرون عام حتى ستون عام وكل ذلك لجميع المتقاعدين العسكريين حيث يتوقف الأمر على الرتبة العسكرية.

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب المتقاعد هو ١٩٠٠ ريال سعودي والموظفين لا يقل عن ٢٠٠٠ ريال سعودي.

يجب أن نشير أن نسبة الخصم تختلف بالطبع حسب الراتب حيث يتم خصم ٤٥٪ إذا كان العادي يتجاوز ٢٥ ألف والحاصلون علي رواتب مرتفعة تصل نسبة إلى ٥٠٪ من الراتب.

يجب أن يكون لدي العميل ملف انتماني ويلزم وجود حساب جاري في مصرف الراجحي.

رقم إمكان الراجحي

قد قامت الإدارة بوضع محمد عوض من الأرقام الهاتفية للتواصل مع فريق الدعم وهي كالاتي :