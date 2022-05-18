كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور “إرسال رسائل نصية توضح أهليه الضمان الاجتماعي المطور”

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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور، حيث يرغب الكثيرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقدمين في الحملة الجديدة من الضمان المطور، فقد وضحت إدارة الموارد البشرية عن سؤال احد المتقدمين للتسجيل عندما تقدم بذلك السؤال، حول مدى معرفته بقبوله في الضمان، وعلي الفور أجابت الموارد البشرية، وذكرت انه يستطيع التحقق من جدية القبول من خلال اتباع خطوات بسيطة وميسرة سنذكرها عبر السطور التالية، وأكدت الموارد البشرية يجب علي المستفيد التأكد من بياناته وخاصة عند التحديثات الجديدة التي طرأت علي البرنامج، والكثيرين من المستفيدين من معاش الضمان يرغبون في الاستعلام عن أهلية راتب الضمان، حيث نوفر لكم كافة المعلومات عبر موقع ثقفني.

“محدث” ترسل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي؛ رسائل نصية إلى المجموعة الأولى من مستحقي الضمان الاجتماعي المطور الجدد تشير إلى حالة الأهلية بعد التحقق من حساباتهم المصرفية، وأوضحت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي يتم إيداعه وصرفه خلال شهر من نشر قرار الطلب، مشيرة إلى أنها تعمل على توحيد تاريخ صرف الضمان الاجتماعي بشكل تدريجي للمستفيدين الجدد والقدامى، وتسعى الوزارة جاهدة لإعلان النتائج تدريجياً من خلال إرسال رسالة نصية إلى باقي المتقدمين بنتيجة الأهلية، وأكدت الوزارة عي ضرورة تفقد الحساب والدخول لأيقونة الملف الموحد، وسوف تظهر له رسالة مكتوب بها “تم التحقق بنجاح“.

كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي

يجب على المواطن الذي يرغب في التأكد من قبوله في نظام الضمان الاجتماعي، حتي يتثنى له الحصول علي المعاش الشهري، فأنه يجب عليه أن يتوجه إلى أحد فروع مؤسسته، ويمكن التعرف على حقيقة القبول بشكل فعال من خلال التواصل والاتصال بالرقم الموحد 19911، حيث ستكون تم الرد عليها في أي وقت خلال ساعات العمل الرسمية عبر فريق الدعم ، وسيرد عليك جميع المعلومات التي تريد طلبها والتحقق منها بسهولة، كذلك يمكن التعرف علي حالة القبول من خدمات معلومات الموظف.

خطوات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي

معرفة القبول في الضمان المطور برقم الهوية الوطنية، يمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للموارد البشرية.

ثم اضغط على صفحة الاستعلام التي تكون أمامك الآن.

بعد ذلك يتم الضغط على خدمات الموقع من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم يتم إدخال رقم الحالة المدنية ورقم الضمان وكتابة رمز التحقق الذي تتلقاه.

بعد ذلك اضغط على موافق.

ثم يتم عرض البيان التفصيلي الذي يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بضمانك الاجتماعي ورصيدك وكذلك مبلغ الضمان الذي يحق لك الحصول عليه.

خطوات الاستعلام عن الضمان بالسجل المدني

يتم الاستعلام عن حالة القبول أو الرفض بالضمان من خلال الاتصال بالرقم المجاني 920020301 أو من خلال الرقم المجاني للضمان 19911، كما يمكن الاستفسار عن أي شكاوى أو تساؤلات من خلال الدعم الفني لخدمة العناية بالعملاء بتويتر https://twitter.com/HRSD_Care، وتم التأكد انه في حالة رفض الطلب فيتم تقديم طلب أخر خلال 20 يوم من الرفض، واذا تم القبول بالضمان فانه يتم صرف الراتب كحد اقصي شهر من الإعلان عن حالة القبول.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد

من خلال الموقع الرسمي لإدارة الموارد البشرية يستطيع الأفراد المستفيدين من المعاش الشهري، الدخول عبر البوابة للاستعلام عن أهلية الضمان، ويمكنك اتباع الخطوات الأتية لمعرفة الأهلية:

أولاً يجب الولوج إلي الموقع الرسمي للموارد البشرية.

ثم يتوجب عليك الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم بكتابة رقم الحالة المدنية.

ثم إدخال رقم الضمان، ثم رقم المسح.

أخيراً يجب الضغط علي أيقونة الاستعلام الآن.

متي يتم توقف صرف معاش الضمان

يوقف المعاش في حالة واحدة وهي عدم استيفاء شروط استحقاق الأهلية، أو كتابة بيانات خاطئة، واليكم بعض حالات التوقف:

إذا اختلفت شروط الضمَان الجديدة والمتطورة في الأهلية. إذا ثبت من دائرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك كذباً في المعلومات المقدمة إلى صاحب العمل الحر أو للأسرة. في حال التأخر اكثر من 30 يومًا في تحديث البيانات. إذا ثبت لإدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المؤهل لا يرغب في التأهل. إذا تنازل المستحق عن المعاش، أو في حالة الوفاة. في حال عجز المستفيد عن العمل ولم يبحث عن عمل.

شروط برنامج الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية شروط للانضمام للضمام الاجتماعي الجديد، والتي يجب استيفائها قبل بدء عملية التسجيل ، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يشرط أن يكون المتقدم داخل حدود المملكة العربية السعودية ويقيم فيها بإقامة كاملة. يجب على المتقدم قراءة جميع شروط الضمان الاجتماعي الجديدة للنساء المتزوجات، والعاملين بأجر، والمتقاعدين، والمطلقات، والعاطلين عن العمل وجميع الفئات يتم تقديم جميع المستندات التي تثبت استحقاقك لمعاش الضمان عبر منصة الدعم والحماية. مع مراعاة أن دخل الأسرة أو الفرد أقل من الحد الأدنى لدفع معاشات الضمان الاجتماعي.

المستندات المطلوبة للحصول علي معاش الضمان

قبل التسجيل في منصة الحماية الاجتماعية يجب إحضار بعض المستندات التي تثبت حاجة الفرد للراتب الشهري، وجاءت المستندات علي النحو التالي:

أكمال نموذج طلب المساعدة الاجتماعية بالتعاون مع الباحث الاجتماعي. إحضار شهادة حصر الأصول والأملاك ومصادر الدخل. شهادات ميلاد الأبناء أو العمر التقديري. شهادة توضح دخل الشخص المطلوب لدعم نفقات الأسرة. في حالة تقديم طلب للأيتام يتم إحضار مستخرج رسمي يثبت وفاة الأب. تقديم أمر قضائي لحصر الورثة. في حال تقديم الطلب لفئة الأرامل يجب إحضار شهادة بوفاة الزوج. في حال تقديم الطلب لفئة المطلقات يتم إحضار شهادة الطلاق. عند التقدم للخدمة في حالة الهجرة، يتم تقديم قرار من المحكمة يثبت مدة الهجرة التي يجب ألا تتجاوز سنة واحدة. في حالة الحصول على الخدمة للابنة غير المتزوجة، يتم إحضار شهادة بوفاة الأب.

ومن خلال ذلك انتهينا من توضيح كافة تفاصيل كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي.