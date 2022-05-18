نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقداً 100000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبالتقسيط على 60 شهر في المقال التالي
عمر شويل - جدة شركة التيسير للتمويل بالسعودية من الشركات المالية والتي توفر عروض تمويلية متنوعة تخدم مصالح العملاء المختلفة حيث توفر شركة التيسير أسرع قرض نقداً بإيداع فوري خلال 24 ساعة وكذلك لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على خطوات الحصول على تمويل شركة التيسير اونلاين.
نقداً 100000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير
متوفر من شركة التيسير للتمويل قرض شخصي سريع وأيضاً بالتقسيط الميسر على 60 شهر ومطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ويتميز أيضاً بالمزايا التالية
- يتميز التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.
- كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.
- وأيضاً لا يحتاج تمويل شركة التيسير أى تحويل للراتب عند طلب التمويل.
- يتميز كذلك تمويل شركة التيسير بأنه متوفر بفترة سداد طويلة الأجل ربما تصل إلى 60 شهر.
- يمتاز تمويل شركة التيسير أيضاً بأن قيمة التمويل تصل إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أدنى.
- يوفر تمويل شركة التيسير بهامش ربح تنافسي لا يتغير طوال فترة التمويل.
- يتم أيضاً إيداع فوري لمبلغ التمويل في خلال 24 ساعة فقط.
- تتم كذلك الموافقة السريعة على طلب التمويل بعد توافر الشروط الموضوعة.
- يستطيع أيضاً العميل من التسوية المبكرة في أثناء فترة التمويل.
شروط تمويل شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية
هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدم من أجل الحصول على الموافقة الفورية والايداع السريع لمبلغ التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فلا يستطيع غير السعودي طلب تمويل شركة التيسير.
- كذلك يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام وقت طلب التمويل.
- أيضاً يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة لا تقل عن 6 أشهر عند طلب التمويل.
- هناك شرط آخر أيضاً أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.
خطوات طلب تمويل شركة التيسير بالسعودية
يتمكن العملاء من طلب تمويل شركة التيسير اونلاين اونلاين عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير وأيضاً ملئ نموذج طلب التمويل.
المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصى لدى شركة التيسير
هناك عدد من المستندات التى لابد من توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير للتمويل ومن بين تلك المستندات المطلوبة ما يلى
- الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.
- كذلك تقديم كشف حساب بنكي لأخر فترة ثلاثة أشهر.
- العنوان الوطني بالسعودية.
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