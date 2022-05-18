قدم على سلفة واحصل على تمويل شخصى يصل الى 5000 ريال سعودى بدون تحويل الراتب

نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية ، فى غضون دقائق قليلة تقدم منصة سلفة الالكترونية للمواطنين السعوديين للفقراء الذن يحتاجون تمويل مالى داخل المملكة العربية السعودية قروض تمويلية تصل الى 5000 ريال سعودى .وهذه المنصة تم اعدادها على اعلى مستوى من التقنية المالية وذلك من اجل مساعدة المواطنين السعوديين الذين يحتاجون الى دعم مالى يرفع من مستوى معيشتهم . ففى خلال ربع ساعة فقط تحصل على تمويل مالى بشكل سريع وفورى وذلك عن طريق التقديم من الموقع الالكترونى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية وانتظر رسالة تصل اليك للتأكيد . وهذا يوفر لجميع المواطنين والمواطنات السعوديين الوقت والجهد لهم . تتميز منصة سلفة الالكترونية بنظام التقسيط . بحيث يمكن للمواطن السعودى أن يسدد قيمة التمويل على فترات كبيرة . فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض اليكم مزايا منصة سلفة الالكترونية وشروطها وطريقة التقديم فى منصة سلفة .

مزايا منصة سلفة الالكترونية

فور ما يقوم المتقدم بتقديم الطلب الخاص بة سوف يحصل على الكثير من مزايا منصة سلفة والتى من أهمها :

أولا : أن جميع عمليات التمويل الخاصة بة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

ثانيا : نظام التقسيط فيها بطريقة سهلة وعلى فترات كبيرة بحد اقصى 6 اشهر .

ثالثا : تقدم للمواطن السعودى هامش ربح تنافسي .

شروط منصة سلفة الالكترونية

عن طريق الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية شددت على المتقدم قبل التقديم فى منصة سلفة الالكترونية أن يكون لدية جميع الشروط الخاصة بالمنصة والتى من اهمها هى :

اولا : يلزم أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم على أراضي المملكة العربية السعودية .

ثانيا : أن يكون المتقدم عاملا فى احدى القطاعات الخاصة أو القطاعات الحكومية .

ثالثا : أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 16 عاما حتى 60 عاما .

طريقة التسجيل فى منصة سلفة الالكترونية