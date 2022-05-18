استرجاع الخدمات الموقوفة إلكترونياً بوابة ناجز najiz.sa رفع إيقاف الخدمات “نظام تنفيذ جديد”

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عمر شويل - جدة طريقة استرجاع الخدمات الموقوفة إلكترونياً على رابط بوابة منصة ناجز najiz.sa محكمة التنفيذ بوزارة العدل حيث تم رفع إيقاف الخدمات الحكومية، والآن يمكن رفع إيقاف الخدمات البنكية والتعاملات المالية، وذلك بعد إلغاء إيقاف الخدمات عن خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وكذلك وثائق السفر خارج المملكة، وأيضا رفع إيقاف خدمات المرور، والقيام باستخراج رخصة القيادة، كما يمكن أيضا رفع الخدمات المتوقفة عن تعاملات البنوك والمصارف، ومع أهمية رفع إيقاف الخدمات، سنتابع من خلال هذا التقرير طريقة رفع إيقاف الخدمات الحكومية، وذلك بطريقة إلكترونية عبر رابط منصة najiz.sa وزارة العدل.

استرجاع الخدمات الموقوفة إلكترونياً بوابة ناجز najiz.sa رفع إيقاف الخدمات

كثر خلال الفترة الماضية إيقاف الخدمات عن الكثيرين من مواطني المملكة، ويرجع السبب الأول لذلك عدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الخير، مما يُلجأ خصومهم لرفع قضايا ضدهم، ويترتب على هذه القضايا إيقاف الخدمات الضرورية عنهم، ومن أهم تلك الخدمات التي تتعرض للإيقاف الخدمات البنكية، وكذلك الأحوال المدنية من مرور وشرطة، وتيسيراً على مواطني المملكة، فقد أناحت وزارة العدل السعودية إمكانية تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات من خلال بوابتها “ناجز وزارة العدل”، حيث يمكن عن طريق رابط موقع ناجز (النفاذ الوطني أبشر)، تقديم طلب إلكتروني برفع الإيقاف عن الخدمات.

طريقة تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات إلكترونياً على بوابة ناجز najiz.sa وزارة العدل

أما عن طريقة رفع إيقاف الخدمات بشكل مؤقت عبر منصة www.najiz.sa ناجز، وكذلك كيفية الاستعلام عن حالة الطلب المُقدم لرفع إيقاف الخدمات التي توقفت بموجب حكم قضائي، ناتج عن التقصير في أداء الالتزامات المستحقة عليهم تجاه الغير، والتي تستوجب عقوبة إيقاف الخدمات، ويتم تقديم طلب برفع إيقاف الخدمات بتباع الخطوات التالية

زيارة رابط منصة بوابة ناجز وزارة العدل للخدمات الإلكترونية .

. سجل دخولك باسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سيتم عرض جميع الخدمات الإلكترونية على المنصة.

قم بالنقر على أيقونة طلباتي.

قم بالضغط على إجراءات الطلب.

اختار رفع إيقاف الخدمات.

أدخل البيانات المطلوبة لرفع إيقاف الخدمات.

أخيرا اضغط أيقونة إرسال الطلب.

تفاصيل قرار إلغاء إيقاف الخدمات والخدمات المستثناة من الإيقاف

تم تعديل منظومة إيقاف الخدمات لتشمل الخدمات المالية فقط، وذلك بقرار من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور “وليد الصمعاني” وتم وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ مراعاة لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، أما عن الخدمات التي لا يمكن إيقافها فتشمل التالي:

الخدمة الصحية.

خدمات التعليمية.

استخدام المواصلات

الحساب البنكي بما يضر بأساسيات الحياة.

استخراج سجل الأسرة

نظام التنفيذ الجديد بوزارة العدل في قضايا الدين وإيقاف الخدمات

هذا وقد قامت وزارة العدل بنشر نظام التنفيذ الجديد، وذلك في سعي الوزارة في إصلاح البنية القضائية وحفظ الحقوق، وتكمن أهمية التنفيذ الجديد إلى رفع كفأة المنظومة العدلية القضائية، وحصر إيقاف الخدمات على التعاملات المالية فقط، ومنع إيقاف الخدمات الحكومية، وإقرار التنفيذ الرضائي وتحديد مدة للتقادم، وهذا يعود بالتسريع والتسهيل في الإجراءات القضائية، وحفظ الحقوق لطرفي النزاع، كما يستثنى من إيقاف الخدمات الحالات التي يتم ثبوت تعثرها، حيث تم فصل الإعسار في منظومة مستقلة، وذلك لكثرة طلبات الإعسار.

خطوات رفع صحيفة دعوى إلغاء إيقاف الخدمات على بوابة ناجز

الدخول على رابط بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa .

. اختيار خدمة “رفع إيقاف الخدمات”.

تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية.

من ليس لديه حساب يمكنه إنشاء حساب جديد.

اتباع خطوات التسجيل ثم الضغط على إرسال الطلب.

أسباب عقوبة إيقاف الخدمات وزارة العدل

كل من يقوم بالتخلي عن التزاماته المادية تجاه من يعولهم.

عدم الالتزام بمواعيد سداد الأقساط والقروض الخاصة بالبنوك.

من يقوم بالحصول على تمويل ولا يوفي بسداده في مواعيده المحددة.

وغيرها من المسببات التي تستوجب إيقاف الخدمات.

كيفية تقديم طلب صلح مع صاحب الحق لرفع إيقاف الخدمات

هذا ويجب أن ننوه إلى أن التعديلات الجديدة في حالات إيقاف الخدمات شملت شروط وضوابط يتم بموجبها إيقاف الخدمات عن المواطنين، وذلك تجنباً للضرر الذي قد يقع على التابعين لمن سيتم إيقاف خدماته، لذلك فقد تم استثناء الخدمات الأساسية للتابعين من الإيقاف، وهي الخدمات التعليمية والصحية وتوثيق الوقائع المدنية، وتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

كيفية الاستعلام عن طلب رفع إيقاف الخدمات البنكية

زيارة رابط وزارة العدل السعودية moj.gov.sa.

إدخال نوع ورقم الهوية إما وطنية أو هوية وافد.

تاريخ الميلادي.

كود التوثيق والضغط على التالي.

اختيار الاستعلام عن خدمة “إيقاف الخدمات”.

طريقة الاستعلام عن طلب تنفيذ حكم قضائي

الدخول على صفحة بوابة ناجز najiz.sa.

الضغط على أيقونة تنفيذ.

إدخال رقم الطلب وتحديد نوع التبعية إما لفرد أو مؤسسة.

كتابة رقم الهوية وكود التوثيق.

الضغط على استعلام عن الطلب.

جهود حكومة المملكة في مجال الرعاية الاجتماعية

هذا وتبذل الحكومة السعودية جهود وافرة في مجال الرعاية الاجتماعية في كافة المجالات والقطاعات الخدمية والاجتماعية، وذلك في سعي حكومة المملكة لتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للمواطن، وعلى رأس تلك الوزارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تولى الحكومة كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل والحالات الأشد حاجة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل بالمملكة وضع ضوابط للرفع المؤقت لإيقاف الخدمات، حيث يمكن تقديم طلب على موقع منصة بوابة ناجز، ويتم إرفاق المستندات اللازمة لإلغاء إيقاف الخدمات، بعدها يتم دراسة طلب رفع الإيقاف عن الخدمات وتحديد وحجز موعد للبت في الرفع المؤقت للخدمات، ويمكن التعرف على المزيد من معلومات الدليل المرئي للخدمات الإلكترونية على منصة ناجز.

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