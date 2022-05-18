بدون دفعة أولي تمويلك بإيداع فورى بدون تحويل الراتب وبأقل دخل شهري

بدون دفعة أولى تمويلك بإيداع فورى ، تمويل شخصي يوفر للعملاء سيولة نقدية سريعة وفورية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، حيث يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث يرغب العميل في الاستفادة من حلول تمويلية بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة.

بدون دفعة أولي تمويلك بإيداع فورى بدون تحويل الراتب

تمويل شخصي فورى ونقدي بدون تحويل الراتب ، يعتبر هذا أحد العروض التمويلية التي توفرها الشركة الوطنية للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة تلبي احتياجات ومتطلبات جميع العملاء بالمملكة ، كما تتيح الشركة الوطنية للتمويل لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب بأقل دخل شهري وبأسهل الشروط والمتطلبات ، وذلك بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي يمكن للعميل الاستفادة منها عند طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة الوطنية للتمويل.

أهم الإمتيازات التي توفرها الشركة الوطنية للتمويل للعملاء من خلال عرض التمويل الشخصي

قامت الشركة الوطنية للتمويل بتصميم التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر الشركة الوطنية للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة تخدم كافة احتياجات ومتطلبات جميع العملاء . هذا المنتج لا يحتاج إلى دفعة أولي. التمويل الشخصي من الشركة الوطنية للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب للاستفادة من هذا المنتج. يتميز القرض الشخصي من الشركة الوطنية للتمويل لقطاع الأفراد بهامش ربح تنافسي. تتيح الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من خيارات للسداد عديدة ومتنوعة وذلك من أجل تسديد القرض علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى. مدة سداد التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من الشركة الوطنية للتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات. توفر الشركة الوطنية للتمويل للعملاء من خلال هذا المنتج لجميع العملاء سيولة نقدية سريعة وفورية لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية والشرائية. موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

كيفية التقديم على طلب قرض الشركة الوطنية للتمويل بدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد بالمملكة

وفرت الشركة الوطنية للتمويل لجميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية للتمويل علي الإنترنت ، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول وتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن للعميل زيارة أقرب فرع من فروع الشركة الوطنية للتمويل المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، والاطلاع على كافة العروض التمويلية المتاحة لدى الشركة ، ومعرفة كافة المتطلبات الأساسية لاستكمال الطلب.