نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج كرت عائلة للمتزوجة في السعودية وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استخراج كرت عائلة للمتزوجة في السعودية وشروطه ، تعد طريقة وشروط الحصول على بطاقة عائلية للمرأة المتزوجة من الإجراءات المهمة التي يجب أن يصدرها الزوجان ، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الزواج في المملكة العربية السعودية و المستندات والخطوات المطلوبة بالإضافة إلى طريقة الاستخراج بطاقة عائلية بدل فاقد للمرأة المتزوجة بالتفصيل ، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال قراء موقع ثقفني

كرت العائلة الجديد

تعتبر بطاقة العائلة من أهم الوثائق الرسمية في المملكة العربية السعودية وتصدر عن إدارة الأحوال بالمدينة السعودية بفروعها في جميع المحافظات والمناطق. يمكن اعتبار بطاقة العائلة بمثابة وثيقة إثبات شخصية في حالة عدم إحضار الهوية الوطنية ، وتسجيل جميع أفراد الأسرة فيها ، وتعتبر صالحة مدى الحياة ، في حالة وفاة الزوج ، يعمل الأبناء على الحصول على وثيقة لورثة المتوفى.

طريقة استخراج كرت عائلة

تعتبر بطاقة العائلة من الوثائق المهمة في المملكة العربية السعودية والتي يتم من خلالها تسجيل عدد الزوجات وجميع الأبناء. يحق للزوج الحصول على بطاقة الأسرة لمرة واحدة فقط ، بينما يحق للأم الحصول على بطاقة عائلية لها ولأولادها. يتم استخراج بطاقة العائلة من خلال عدة أوراق ووثائق مطلوبة على النحو التالي:

إحضار عقد الزواج الأصلي وصورة طبق الأصل منه.

احضار صورة من هوية الزوج.

الهوية الوطنية للزوج.

نسخة من قيد الأسرة لوالد الزوج.

أصل سجل الأسرة للأب للزوجة.

صورتان شخصيتان للزوج قياس 4 * 6 بدون نظارات.

عدد 2 صورة شخصية مقاس 4 * 6 للزوجة بدون نظارة.

شروط استخراج كرت عائلة للمتزوجة

سمحت الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية للمرأة بإصدار بطاقة عائلية للأم وأبنائها سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون مقدم الطلب مسجلاً في بريد واصل.

أن يكون المتقدم متزوجاً – مطلق – أرمل.

يجب أن يكون لمقدم الطلب طفل واحد على الأقل.

أن يكون المتقدم مسجلاً في منصة أبشر.

يتطلب إصدار سجل جديد تغيير عدد أفراد الأسرة أو اسم أحد أفراد الأسرة أو حالة مقدم الطلب.

إيصال كرت عائلة للمتزوجين

تستطيع المرأة المتزوجة في السعودية الحصول على سجل عائلي دون الحاجة إلى زيارة الأحوال المدنية ، من خلال استكمال المعاملات الحكومية والخاصة ، بما في ذلك تسجيل الأبناء في المدارس من خلال خدمة إصدار وتسليم سجل الأسرة للأم عبر منصة أبشر. ، وتسجيل العنوان الوطني عن طريق البريد السعودي ، وهو وسيلة إثبات رسمية. باتباع الخطوات التالية: