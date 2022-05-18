نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي لموظفي القطاع الخاص بدون كفيل أهم الشركات والطريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي لموظفي القطاع الخاص بدون كفيل إحدى أهم الخدمات التي يتم البحث عنها من قبل كافة الافراد داخل المملكة سواء المقيمين منهم أو المواطنين، وذلك لسد احتياجاتهم الشخصية الطارئة والتي بسببها قد يحتاجون إلى قروض للقطاع الخاص بدون تحويل راتب ولذا يتم البحث عن أفضل شركة تمويل شخصي بدون كفيل في حالة الرغبة في الحصول على تمويل شخصي من غير البنوك ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تمويل شخصي لموظفي القطاع الخاص بدون كفيل.

تمويل شخصي لموظفي القطاع الخاص بدون كفيل

يتاح تمويل شخصي لموظفي القطاع الخاص بدون كفيل عبر عدد من الشركات داخل المملكة والتي لا تتطلب العديد من الشروط للحصول على تمويل نقدي فوري للقطاع الخاص ويمكن للعميل الواحد الحصول على تمويل شخصي 30 الف ريال من تلك الشركات.

أفضل شركات التمويل الشخصي

من أهم شركات التمويل الشخصي داخل المملكة هي شركة تسهيل للتمويل والتي تتيح للعملاء الحصول على التمويل بناء على بعض الشروط وهي:

ضرورة تخطي العميل لسن 25 عام.

أن يتحصل العميل على مبلغ 5000 ريال كراتب شهري وألا يقل عن ذلك.

يتم قبول طلب التقسيط للمبالغ التي تبدأ من عشرة ألاف ريال.

التعرف على الشروط الأخرى التي تم وضعها من قبل الشركة واستيفائها.

مزايا التمويل الشخصي من تسهيل

يتمتع راغبي الاستفادة من التمويل الشخصي من تسهيل على عدد من المميزات الأساسية والتي تشمل:

لا يتطلب من المتقدم أن يقوم بإحضار كفيل له.

مبالغ ضخمة للتمويل تصل إلى 250 ألف ريال.

لا يشترط على العميل القيام بتحويل راتبه إلى بنك محدد.

سهلت الشركة على العميل إمكانية التقديم عبر الموقع الرسمي دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.

توفر الشركة فترات سداد مختلفة ويمكن للعميل الاختيار من بينها حتى 60 شهر.

طريقة الحصول على تمويل من تسهيل

من اهم ما يميز الشركة إمكانية التقديم والحصول على التمويل بكل سهولة عبر الموقع الرسمي لها ومن خلال إتباع الآتي: