“موعد مقطوعة الضمان” hrsd.gov.sa استعلامات المساعدة برقم الطلب والسجل مدني ومتابعة الأخبار

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عمر شويل - جدة “موعد مقطوعة الضمان” hrsd.gov.sa استعلامات المساعدة ومتي يتم الصرف والإيداع في حسابات المستفيدين المصرفية بعد أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالموافقة عليها من جديد بعد إيقافها لأربعة سنوات متتالية، وقد نشرت أخبار كثيرة عبر أخبار تويتر وأخبار المملكة عن نزولها في وقت قريب إلا أن لدينا في هذا المقال الخبر اليقين فيما يتعلق بالمساعدة المقطوعة وتحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد علية التطوير الأخيرة بانطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان المطور الجديد.

“موعد مقطوعة الضمان” hrsd.gov.sa استعلامات المساعدة برقم الطلب والسجل مدني

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالعناية بالمواطنين المسجلين لطلب الدعم فيها، حيث يتم تقديم المبالغ المالية وفق عدد من المعايير والضوابط الخاصة لفئات الضمان الاجتماعي والمحتاجين من طبقات الشعب السعودي، وتتيح العديد من الروابط والمنصات للتسجيل والاستعلام وتحديث البيانات لضمان التحديث المستمر لمنظومة الدعم، كما تقوم بتطوير شروط الاستحقاق للمواطنين ليصل الدعم فيها إلى الفئات الفقيرة المستحقة.

مقطوعة الضمان بوزارة التنمية الاجتماعية

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية مقطوعة الضمان الاجتماعي منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وكانت الوزارة قد قامت بتفعيل رابط التسجيل الإلكتروني لجميع المحتاجين وقامت بتحديث شروط الاستحقاق، وقامت فئات الضمان الاجتماعي بالاستفادة من صرف المقطوعة، لترميم المنازل والعلاج وسداد الديون والتعليم ومساعدة سد فواتير الكهرباء والإيجارات وغيرها، كانت الوزارة تصرف المقطوعة بحد أدنى 10 ألف ريال وحد أقصى 30 ألف ريال لمرة أو مرتين في العام الهجري الواحد.

تحديث بيانات الضمان (المساعدة المقطوعة 1443)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2021 عن ضرورة دخول المواطنين المسجلين في الوزارة لتحديث بياناتهم الموجودة على رابط وقاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأعلنت عن شروط الاستحقاق الجديدة، كما أعلنت عن تسجيلات جديدة أيضا لمستفيدي الضمان، بينما لم تقم الوزارة بإلغاء المساعدة المقطوعة منها إلا أنها أعلنت أنها تقوم بتحديد الموعد المناسب لصرفها للمستفيدين.

المعلومات الأساسية لتسجيل وتحديث الضمان الاجتماعي

يجب تسجيل عدد من البيانات الأساسية والتي يكون: الاسم الرباعي لمقدم الطلب – رقم هويته الوطنية – تاريخ الميلاد – العنوان الوطني – معلومات التواصل – رقم الحساب البنكي (الإيبان) – اسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بوزارة التنمية الاجتماعية 1443