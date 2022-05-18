قسط على 30 سنه تمويل شخصي بهامش ربح تنافسي وبأقل راتب شهري 3000

يستطيع العميل الحصول على تمويل شخصي سريع بالتقسيط الميسر على 30 سنه وذلك من أجل التيسير على العملاء فيقدم بنك البلاد تلك التمويل الشخصي بالتقسيط الميسر الذى يمكن العميل من الحصول على أكبر قدر من السيولة المالية وذلك برهن العقار ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

قسط على 30 سنه تمويل شخصي لدى بنك البلاد بالسعودية

إحدى المنتجات التمويلية الميسرة التى يقدمها بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية هو الحصول على تمويل شخصي برهق العقار ويتميز هذا التمويل بالعديد من المميزات وهي

يتميز التمويل بمقابل الرهن العقاري من بنك البلاد بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل بمقابل الرهن العقاري بأنه تتم الإجراءات بكل سهولة وسرعة.

يستطيع العميل الحاصل على التمويل سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة لمدة ربما تصل إلى 25 سنة وأيضاً يمكن تمتد إلى 30 سنه.

يتمتع أيضاً العميل الحاصل على التمويل الشخصي برهن العقار من بنك البلاد بهامش ربح تنافسي وثابت.

كما يحصل المتقدم على مبلغ تمويلي بقيمة مالية ربما تصل إلى 5 مليون ريال سعودي.

يستطيع أيضاً العميل من السداد المبكر أثناء فترة التمويل لدى بنك البلاد.

شروط التمويل الشخصي برهن العقار من بنك البلاد

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي برهن العقار من بنك البلاد ومن بين تلك الشروط ما يلي

لابد أن يكون الراغب في طلب التمويل لديه حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

كذلك لابد أن يكون الراغب في طلب التمويل برهن العقار سعودي الجنسية.

لابد أيضاً أن يكون المواطن السعودي عمره لا يقل عن 21 عام.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن شهر عند طلب التمويل برهن العقار.

لابد كذلك أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي كحد أدنى.

طلب التمويل الشخصي برهن العقار من بنك البلاد

يستطيع العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي برهن العقار طلب التمويل والتقديم من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي برهن العقار لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية وكذلك ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل.