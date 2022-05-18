نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث في السعودية وموعد بدأ العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث في السعودية وموعد بدأ العام الجديد ٬ يقترب موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث للعام 1443 – 2022 ، ويحرص الطلاب والمعلمون في المملكة العربية السعودية على معرفة موعد بدء وانتهاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير 1443 هـ. سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ، بموعد امتحانات الفصل الثالث ، وتاريخ نهاية العام الدراسي الحالي.

الأسابيع المتبقية من الفصل الثالث

يلتزم الطلاب في المملكة العربية السعودية بالساعات الدراسية المقررة للفصل الدراسي الثالث لعام 1443 هـ حسب الخطة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم السعودية. وفيما يلي شرح لعدد الأسابيع الدراسية المتبقية في الفصل الدراسي الثالث 1443:

الأسبوع الثامن / شوال 14/1443 هـ / 18 / شوال / 1443 هـ

أسبوع التاسع / 21 شوال / 1443 هـ / 25/1443 هـ

الأسبوع العاشر / 28 شوال / 1443 هـ / ذو القعدة / 1443 هـ

أسبوع الحادي عشر / ذي القعدة 6/1443 هـ / 10 / ذي القعدة / 1443 هـ

الأسبوع الثاني عشر / ذو القعدة 13/1443 هـ / 17 / ذي القعدة / 1443 هـ

أسبوع الثالث عشر 20 / ذي القعدة / 1443 هـ / 24 ذو القعدة / 1443 هـ

الأسبوع الرابع عشر / ذي القعدة 27/1443 هـ / ذي الحجة 1

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث في السعودية

يبدأ موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق التاسع عشر من يونيو 2022 م وتستمر هذه الامتحانات بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في المملكة. 1443 هـ حيث ستجرى امتحانات الفصل الثالث على النحو التالي:

الامتحانات العملية: تبدأ في الأسبوع (11): الأحد / الاثنين / الثلاثاء 15-14 / 13/11/1443 هـ.

الإمتحانات الكتابية (الدور الأول): 20/11/1443 هـ.

امتحانات الدور الثاني الفصل الثالث 28/11/1443 هـ.

نهاية العام الدراسي في السعودية

يحرص الطلاب في المملكة العربية السعودية على معرفة الموعد المقرر لبدء الإجازة الصيفية للعام الحالي. ومن المقرر أن تبدأ الإجازة الصيفية بعد إتمام جميع الاختبارات نهاية يونيو 2022 الموافق 30/06/2022 م أي في الأول من شهر ذي الحجة 1443 هـ. .

طريقة أداء اختبارات الفصل الدراسي الثالث

أقرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عدة قرارات من شأنها تسهيل إجراء الاختبارات التحريرية النهائية للطلبة ، وهي كالتالي:

يجب على جميع الطلاب حضور الاختبار ما لم يكن هناك استثناء للبعض. في حالة إصابة الطالب بمرض خطير أو معدي يمكنه إجراء الاختبار عبر المنصة الإلكترونية. على الطلاب الحاضرين الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها المدرسة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا. بعد الانتهاء من الاختبارات ، يحصل الطلاب على إجازة نهاية العام ممتدة ، لمدة شهرين كاملين ، وبعد ذلك يبدأ العام الدراسي الجديد.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد 1444

تحرص وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على نشر كل ما يتعلق بمواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1444 هـ ونهاية العام الدراسي الحالي 1443 هـ. آخر الأخبار المتعلقة بالتقويم الأكاديمي للعام الدراسي القادم من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم السعودية .

علمنا في ختام هذا المقال موعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثالث لعام 2022-1443 في المملكة العربية السعودية ، كما عرفنا موعد بدء الإجازة الصيفية.