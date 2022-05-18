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عمر شويل - جدة كم باقي على الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث، من أكثر الاسئلة التي تشغل بال الطلاب بالمملكة العربية السعودية ممن يترقبون بداية الاختبارات النهائية الفصل الثالث، حيث عاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة من جديد بتاريخ 17شعبان 1443 الموافق 20 مارس 2022، وعادت الدراسة إلى ما كانت عليه قبل الوباء، ويواصل الطلاب الآن دراسة كل المقررات وقف المنهج الدراسي الذي تم تحديده لهذه السنة، وتم وضع الفصل الثالث في التقويم المدرسي 1443من أجل توفير فرص أفضل للطلاب من أجل استيعاب الدروس بشكل أفضل، وهذا الأمر لاقى استحسانا كبيرا لدى الأولياء، كما تم وضع مجموعة من الإجازات المطولة، وبعد أن انتهت اجازة عيد الفطر يحضر الطلاب أنفسهم من أجل اجتياز الامتحانات النهائية 1443 الترم الثالث.

كم بقي على الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث

تداول الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي استفسار كم باقي على الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث، وحسب جدول الاختبارات الذي حددته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فمن المقرر أن يتم عقد هذه الاختبارات في يوم 20 ذو القعدة 1443، الموافق للتاسع عشر من يونيو من السنة الحالية، كما سيتم التقيد بكل الاجراءات الوقائية اللازمة، وستكون اختبارات الفصل الثالث على هذا النحو:

سيكون الطلاب على موعد مع الاختبارات العلمية في الأسوبع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثالث، وستكون في الأيام 13 و14 و15 من سنة 1443، أما الاختبارات التحريرية فسيكون الدور الأول منها بتاريخ العشرون من ذو القعدة 1443، كما سيخضع الطلاب أيضا لاختبارات الدور الثاني من الفصل الثالث لهذه السنة، وهذا سيكون في تاريخ الثامن والعشرون من ذو القعدة 1443.

التقويم الدراسي 1443

من الجدير بالذكر أن وزارة التعليم بالسعودية قد اعتمدت هذه السنة التقويم الدراسي 1443 الجديد. بحيث تم تحديد مجموع الإجازات التي ستمنح للطلاب، بالإضافة إلى مواعيد الاختبارات. وسعت المملكة من خلال هذا إلى تحسين العلمية التعليمية والنهوض بمستوى الطلاب لكي يقدموا أفضل ما لديهم. وفي هذا الموسم تحديدا تم اعتماد فصل ثالث على عكس السنوات السابقة مما يعني حصول الطلاب على معلومات أكثر.

وبهذا نصل إلى خاتمة المقال الذي أجبنا فيه عن سؤال شغل بال الطلاب والأولياء السعوديين على حد سواء. وهو كم باقي على الاختبارات النهائية 1443، كما تحدثنا أيضا عن التقويم الدراسي للسنة الجارية الذي اعتمدته وزارة التعليم السعودية.