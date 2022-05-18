موعد صرف التقاعد المدني والعسكري وشروط استحقاق راتب التقاعد بالمملكة

موعد صرف التقاعد المدني والعسكري هو أمر يزداد عليه مؤشرات البحث في الفترة الحالية من قبل فئة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن المؤسسة العامة للتقاعد قد تم تأسيسها عام 1393 هجرية هي المنوطة بصرف راتب التقاعد لأنها من أهم المؤسسات التي تهتم بشؤون المتقاعدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، كما تقوم المؤسسة بتوفير العديد من الخدمات للمواطنين المتقاعدين المستفيدين من خدمات المؤسسة، ويصل عدد المستفيدين من المؤسسة الي ما يقرب من 990,577 ألف شخص يصل عدد المستفيدين الفعليين منها ” علي قيد الحياة ” الي ما يقرب من 730,431 ألف مواطن ومواطنة.

موعد صرف التقاعد المدني والعسكري

من خلال المقال يمكنك التعرف علي التقاعد المبكر وموعد تقديم الطلبات، أما بالنسبة لصرف راتب المعاش الخاص بالمتقاعدين العسكريين أو المدنيين فقد أشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلي أن موعد صرف لرواتب قد اقترب، وانه سوف يتم صرف رواتب الخاصة بالمتقاعدين يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر مايو للعام الحالي 2022 ميلادية، والموافق 24 من شوال للعام الحالي 1443 هجرية، أما عن الخطوات التي يجب أن يقوم المتقاعد باتباعها لمعرفة طريقة حساب معاش التقاعد في التامينات الاجتماعية بالمملكة فهي كالتالي:

الدخول علي الرابط الرسمي المؤسسة العامة للتقاعد.

كتابة اسم المستخدم ورقم المرور في المكان المخصص لذلك ثم الضغط علي تسجيل الدخول.

إدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك بشكل صحيح.

الدخول الي قائمة المعاشات الموجودة بجانب الصفحة.

الضغط علي أيقونة ” كيف يتم حساب المعاش؟”.

شروط استحقاق راتب التقاعد

بعد أن تم عرض موعد صرف التقاعد المدني والعسكري، فيمكننا التعرف علي حالات ايقاف معاش التقاعد، كما يمكننا عرض اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين للتمكن من صرف راتب التقاعد وهي كالتالي: