بالتقسيط الميسر 100 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى شركة البيت الأهلي

بالتقسيط الميسر بدون كفيل حتى مبلغ 100 ألف ريال سعودي من خلال شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة حيث يفضلوا العملاء الحصول على تمويل الشركة لأنه يمتاز بتوفيره التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي كذلك بدون تحويل راتبك الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضيها وسوف نوضح لكم اليوم كافة المميزات التمويلية المقدمة بالشركة ولكن بعد تطبيق الشروط والضوابط المطلوبة وذلك من أجل الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بالتقسيط بدون كفيل أو ضامن بلا تحويل راتبك الشهري حتى 60 شهراً عبر شركة البيت الأهلي للتمويل داخل المملكة العربية السعودية.

أهم شروط التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي عبر شركة البيت الأهلي

وفرت الشركة أفضل تمويل سعودي داخل أراضيها حيث أمتاز التمويل اليوم يأن متوافق مع الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى كفيل وبدون تحويل الراتب بفترة سداد طويلة الأجل لجميع العملاء سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة عبر موقع شركة البيت الأهلي للتمويل ويتم الموافقة على طلب التمويل الشخصي الإستهلاكي بعد تطبيق جميع الضمانات والشروط الواجبة كما يلي:

أفضل تمويل شخصي بشرط توفير مدة عمل ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي بالسعودية.

كذلك العاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية يطلب منهم توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر.

العاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو القطاع الخاص متاح لهم التقديم الإلكتروني من 21 عام إلى 65 عام فقط.

الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت المطلوب من شركة البيت الأهلي للتمويل يساوي خمسة آلاف ريال سعودي.

أهم مميزات الحصول على برنامج قرض شركة البيت الأهلي للتمويل