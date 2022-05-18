نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط الميسر 100 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى شركة البيت الأهلي في المقال التالي
بالتقسيط الميسر بدون كفيل حتى مبلغ 100 ألف ريال سعودي من خلال شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة حيث يفضلوا العملاء الحصول على تمويل الشركة لأنه يمتاز بتوفيره التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي كذلك بدون تحويل راتبك الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضيها وسوف نوضح لكم اليوم كافة المميزات التمويلية المقدمة بالشركة ولكن بعد تطبيق الشروط والضوابط المطلوبة وذلك من أجل الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بالتقسيط بدون كفيل أو ضامن بلا تحويل راتبك الشهري حتى 60 شهراً عبر شركة البيت الأهلي للتمويل داخل المملكة العربية السعودية.
أهم شروط التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي عبر شركة البيت الأهلي
وفرت الشركة أفضل تمويل سعودي داخل أراضيها حيث أمتاز التمويل اليوم يأن متوافق مع الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى كفيل وبدون تحويل الراتب بفترة سداد طويلة الأجل لجميع العملاء سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة عبر موقع شركة البيت الأهلي للتمويل ويتم الموافقة على طلب التمويل الشخصي الإستهلاكي بعد تطبيق جميع الضمانات والشروط الواجبة كما يلي:
- أفضل تمويل شخصي بشرط توفير مدة عمل ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي بالسعودية.
- كذلك العاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية يطلب منهم توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر.
- العاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو القطاع الخاص متاح لهم التقديم الإلكتروني من 21 عام إلى 65 عام فقط.
- الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت المطلوب من شركة البيت الأهلي للتمويل يساوي خمسة آلاف ريال سعودي.
أهم مميزات الحصول على برنامج قرض شركة البيت الأهلي للتمويل
- شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة تمتاز بأنه مطابق مع معايير الدين الإسلامي في المملكة العربية السعودية.
- تمويل إيضًا بدون كفيل غارم سعودي أو بدون ضامن سعودي الجنسية لدى شركة البيت الأهلي للتمويل.
- وفرت الشركة التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري بأقساط شهرية ميسرة.
- تمويل بفترة سداد ميسرة ومرنة لجميع العملاء السعوديين والمقيمين معًا في المملكة العربية السعودية حتى 5 سنوات.
- التمويل الشخصي الإستهلاكي للمواطن السعودي والمقيم من 5000 ريال سعودي حتى 100,000 ريال سعودي تحت ضوابط وشروط ميسرة.
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