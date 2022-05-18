نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رسوم المرافقين إلكترونيا وعبر أبشر واستردادها ومعرفة من تم استثنائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رسوم المرافقين إلكترونيا في السعودية. فقد تسعي الحكومة السعودية لخدمة المواطنين المقيمين على أرضها. سواء من يحمل الجنسية السعوديه، أم من المغتربين القادمين إليها من كل دول العالم. من أجل العمل داخل المملكة العربية السعودية وما يأتي إليهم من مرافقين. ولذا فيجب على المغتربين المقيمين داخل المملكة دفع الرسوم للتمتع بكل المزايا التي تقدمها إليهم المملكة. ولذا تسعي الحكومة السعودية لتوفير الوقت والجهد على المغترب، وتوفير له إمكانية الدفع إلكترونيا. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الخطوات المطلوبة لكي يتمكن المرافق من الاطلاع على الرسوم وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي. كما يمكنك التعرف أيضاً على تجديد الإقامة بدون رخصة عمل بالمملكة وتعرف على الطريقة والرسوم المطلوبة وأهم الشروط.

الاستعلام عن رسوم المرافقين إلكترونيا

يجب الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية ، ثم الضغط علي زر ثم زر الخدمات الإلكترونية، حتي يتم ظهور قائمة من الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية، ثم يتم الضغط على خدمة الاستعلام عن المرافقين ، وبتدها يتم الضغط على زر أسفل الجوازات حتى يتم إظهار كل خدمات الجوازات علي الموقع، ومن ثم الضغط على خدمة التابعين حتي يظهر جميع المعلومات المطلوبة، كما يمكنك التعرف أيضا على رسوم تجديد الإقامة 2021 في السعودية وطريقة سداد الرسوم

رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية.

لقد قامت المديرية العامة للجوازات فى المملكة بتحديد قيمة الرسوم للمرافقين في عام ٢٠٠٨ ب١٠٠ ريال سعودي.

وتبعا للتعديلات الجديدة عام ٢٠٢٠ فلقد رفعت المديرية العامة للجوازات بالمملكة إلي ٤٠٠ ريال سعودي شهريا، وفرض رسوم على العمالة التي تقل أعدادها عن العمالة السعودية ب٣٠٠ ريال سعودي، أما العمالة ادتي تزيد عم العمالة السعودية فقد تم فرض رسوم عليها ٦٠٠ ريال سعودي. كما يمكنك التعرف أيضاً على تنظيم إعانة البحث عن عمل وقرار الموافقة وأهم الشروط المطلوبة.

حساب رسوم المرافقين إلكترونيا

كما يتمكن المرافق من احتساب الرسوم المطلوبة بشكل بسيط أيضاً وبصورة إلكترونية. فقط عليه أن يقوم بتسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني بما يسمي حاسبة رسوم التابعين والمرافقين. ثم الضغط علي المطلوب وبعدها قم بإدخال البيانات المطلوبة. وعند الإنتهاء من إدخال البيانات المتاحة يتم الضغط على زر احسب. فتظهر كل الرسوم المستحقة على المرافقين بالريال السعودي.

من يتم إستثناءه من رسوم المرافقين

يوجد هناك فئات مستثناه من دفع الرسوم مثل طلبة العلم المغتربين الذين لا تزيد مدة الدراسة لهم عن ٤ أعوام. ويتم أيضا إستثناء أبناء المواطنات، وأم المواطن الارملة، وحاملي الإقامات الدائمة. ويتم ايضا منح الاجانب الرخصة الدائمة، والتابعين لهم من يقوموا بإعالتهم من المتقاعدين من المؤسسات الحكومية لمدة لا تزيد عن اربع أعوام.

استرداد رسوم المرافقين بعد الخروج

لقد قامت الهيئة العامة للجوازات داخل المملكة العربية السعودية بتحديد قيمة الرسوم المفروضة على المرافقين والتابعين المقيمين من العمالة الأجانب على الأراضي السعودية. وحددت المملكة أن سداد قيمة هذه الرسوم يكون عن طريق السداد الآلي للدفع المقدم. ولا يوجد أي مبرر لسماح الهيئة برجوع واسترداد قيمة هذه الرسوم في حالة الخروج النهائي أو في أي حالات أخرى. وتحديد أيضا أن الرسوم التي يتم تسديدها تشمل جميع أفراد الأسرة. كما يمكنك التعرف أيضاً على نقل الكفالة في النظام الجديد الرسوم المطلوبة وطريقة الاستعلام عنها وطريقة السداد.

طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين 1443 عبر أبشر

كما يتمكن الوافد المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن رسوم التابعين والمرافقين عن طريق منصة أبشر. ويتم ذلك عن طريق مجموعة بسيطة من الخطوات التي لا تحتاج إلى مجهود. ويمكننا عرض طريقة الاستعلام كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على منصة أبشر

ثم الدخول على جوازات

ثم الضغط على مقيم

وبعد ذلك سوف تظهر جميع الخدمات الخاصة بالمرافق والحساب الخاص به.

حاسبة رسوم المرافقين إلكترونيا

فمن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تعمل على تحويل جميع الخدمات التي تقوم بتقديمها إلى المواطنين للشكل الرقمي الإلكتروني. وذلك لتخفيف التزاحم وكذلك انتشار الأمراض وكذلك لتوفير الوقت والجهد. ولذلك فيتمكن المقيم من معرفة حاسبة رسوم المرافقين إلكترونيا وذلك من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني ثم تحديد نوع الطلب وعدد المرافقين وغيرها. وسوف يتم حساب رسوم المرافقين.