نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف الضمان الاجتماعي المطور ومعايير القبول للأرامل والمطلقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهداف الضمان الاجتماعي المطور، إن المملكة العربية السعودية دائما ما تسعى إلى توفير العديد من الخدمات والتي تحرص دائما إلى تقديمها إلى جميع المواطنين، ومن بين هذه الخدمات المقدمة هو معاش الضمان الاجتماعي الجديد، هذا الدعم الذي يتم تقديمه إلى العديد من المواطنين في السعودية، ومن بين تلك الفئات المطلقات والأرامل والذين يستحقون المساعدة أكثر من غيرهم، حيث يعمل البرنامج على مواجهة هؤلاء لمشكلاتهم ووجود حلول لها، ويتم تحديد المستحقين منهم عن غيرهم وفقاً لشروط ومعايير محددة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديدها.

معايير الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات في السعودية:

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من المعايير التي وجب على كل فرد من المتقدمين أن تنطبق عليه تلك الشروط ومن أجل تحقيق الاستفادة من الدعم، كما أن التقديم يتم بطريقة إلكترونية، ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

أنه يجب على المتقدمة من المطلقين أن تكون حامله للجنسية السعودية.

ويشترط ألا تمتلك المتقدمة لأي مصدر للدخل.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن عمر 35 عاماً، وألا يزيد عن 65 عاما.

أيضا من شروط القبول للحصول على الدعم هو أن تكون إقامة المتقدمة داخل أراضي المملكة.

في النهاية يشترط إثبات عدم عمل المتقدمة في أي وظيفة أخرى، وذلك سواء كان في القطاع الخاص أو العام.

معايير الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي للأرامل:

هناك مجموعة أخرى من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في الضمان الاجتماعي الجديد والتي تخص الأرامل بشكل خاص، وهم:

على السيدة الأرملة المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية وأيضاً يشترط أن يكون زوجها المتوفى سعودي.

كذلك يجب ألا يكون دخلها الشهري يتعدى الحد الذي يحدده الضمان الاجتماعي المطور.

في نهاية المطاف يجب إثبات عدم امتلاك المرأة لأي أملاك أو أصول ذات قيمة مالية تمنعها من الحصول على الدعم.

أهداف الضمان الاجتماعي المطور في المملكة:

برنامج ونظام الضمان الاجتماعي الجديد داخل المملكة إلى تحقيق أهدافه الخاصة من الحماية الاجتماعية والتي تتمثل في دعم مادي وخدمات للتأهيل. أيضا يقدم النظام مجموعة من الخدمات للتمكين والتوظيف. كما يعمل أيضاً يعمل النظام إلى إيصال المساعدات من أموال الزكاة إلى الأفراد المستحقين فعلاً.