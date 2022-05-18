حاسبة راتب الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd كيف تحسب قيمة معاشك من الدعم بنفسك هذا ما سنعرضه عليكم، حيث أنه في الآونة الأخيرة تم تحديث الآلية لمعرفة احتساب قيمة المعاش في الضمان الاجتماعي، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية إنه تم تغيير حساب قيمة المعاش بشكل رسمي وذلك لاختلاف شروط الاستحقاق والمعايير المقدمة من المواطنين وفي هذا المقال سوف نتعرف على حاسبة راتب الضمان الاجتماعي طبقًا لما ورد من وزارة الموارد البشرية ووزارة التنمية الاجتماعية.

حاسبة راتب الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

في هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة احتساب قيمة المعاش في الضمان الاجتماعي فقد تغيرت القيمة بشكل رسمي خلال الآونة الأخيرة ويرجع ذلك إلى الاستحداث في الشروط اللازمة والمعايير التي وضعت للتقديم في الضمان الاجتماعي بشكل جديد ويتساءل المواطنين حول هل من حق الموظف استحقاق هذا المعاش.

وقد أشارت الحكومة السعودية، إلى كيفية حساب الراتب في الضمان الاجتماعي للمواطن المستقل بذاته أو مع أسرته، ويمكن احتساب قيمة المعاش أو الراتب من خلال جمت كل القيم والدخل الشهري سواء راتب شهري أو أي نشاط تجاري آخر وعند نهاية الجمع يتم خصم 50٪ من ناتج هذا الجمع وذلك لأن الوزارة تعتمد نصف المعاش الشهري فقط.

أمثلة على احتساب الراتب في الضمان الاجتماعي المطور

وتبلغ حصة الفرد المستقل أو العائل لأسرة 1100 ريال سعودي، وحصة التابعين لهذه الأسرة 550 ريال سعودي لكل شخص في الأسرة، ويتم احتساب الراتب لأسرة مكونة من أربع أفراد والزوج والزوجة وكمثال يأخذ الزوج مبلغ 4000 ريال من وظيفته سواء قطاع خاص أو حكومي كيف يتم حساب الراتب من خلال النقاط التالية: