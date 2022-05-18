نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شروط الضمان الاجتماعي المطور” تعرف هل تم قبولك أم لا وأسباب الرفض sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور شروط، يبحث الجميع في جميع أنحاء المملكة عن الضمان الاجتماعي المطور، وهذا من حيث الشروط الخاصة بالضمان سواء كانوا مسجلين أم لا، حيث إن نتائج الطلبات الخاصة بالكثير من الأسر والأفراد الذين تقدموا على نظام الضمان المطور لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، وهذا ما يجعل الكثير من الأشخاص في حالة قلق بخصوص القبول وهل يتوافر عليهم الشروط أم لا، وسنراجع معكم في هذا المقال شروط الضمان المطور، وكيفية الاستعلام عن حالة الطلب، وكيفية التواصل مع الوزارة عبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني.

اخبار الضمان الاجتماعي

نتابع معكم آخر المستجدات بخصوص الضمان المطور، والذي تم إطلاقه من فترة تقارب الأربعة أشهر حتى اللحظة، حيث تقدم على نظام الضمان المطور المئات من الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من الضمان المطور، وقد تم قبول أكثر من 72 ألف أسرة حتى الآن في النظام الجديد، وهذا حسب ما قاله وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أحد المقابلات الصحفية.

وقد تم سؤال السيد وكيل الوزارة بخصوص المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم، وهل سيخسرون الضمان المعاش الخاص بهم، وقد أكد أنه لن يخسر أحدا من الضمان القديم المعاش الخاص به حتى انتهاء فترة التسجيل في الضمان الجديد والتي ستكون يوم 23 مايو 2022.

تمديد مهلة التسجيل في الضمان المطور

وقد مددت الوزارة مهلة التسجيل لفئة معينة في الضمان الاجتماعي المطور، وهي فئة المستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم، حيث ممدت لهم المهلة 6 أشهر كاملة، ليكون آخر موعد للتسجيل لهم باليوم 30 أكتوبر 2022، فتابع معنا:

موعد صرف الضمان المطور للمستفيدين

وأما بالنسبة لموعد صرف الضمان المطور للمستفيدين، فإن هذا الموضوع بحث عنه المئات من الأشخاص داخل المملكة ممن تم قبولهم بالفعل في الضمان الاجمتاعي المطور مؤخرا، حيث يريدون الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور الذي تقدمه الحكومة السعودية وهذا لشراء احتياجاتهم الأساسية بكل شهر.

وقد أعلنت وكالة الضمان الاجتماعي أن الموعد المثبت الجديد لصرف دفعات الضمان الاجتماعي المطور سيكون بيوم 1 من كل شهر، وهذا ما يعني ايضا أن الدفعة الثانية سيتم صرفها بيوم 1 مارس 2022 القادم.

الضمان الاجتماعي المطور الشروط

ونتابع معكم الشروط التي تم الإعلان عنها في الضمان المطور، والتي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في أن يتم قبولهم فيه:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ما عدا بعض الحلات والتي تعرفنا على في مقال شروط الضمان.

التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية والتأكد من إدخال كافة بيانات الأسرة وممتلكاتهم والدخل الخاص بهم بشكل صحيح وإلا سيتم رفض الطلب.

أن يكون نصف مجموع الدخل الخاص بالأسرة لا يتجاوز الحد المانع، وقد تعرفنا على طريقة حسابه في مقال حاسبة الضمان المطور.

الاستعلام عن الاهلية في الضمان الاجتماعي المطور

تحديث جديد: وقد انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أنه تم قبول من تقدم في الضمان المطور من شهر ديسمبر 2021، وشهر يناير 2022، وقد تم قبول الكثير منهم بالفعل، وفي حالة اذا كنتم قد تقدمتم بهذين الشهرين أو حتى قبلهما فيجب عليكم التأكد من حالة الأهلية الخاصة بكم في الضمان المطور عبر موقع الضمان المطور، وهذا كما سنتابع معكم أعزائنا المتابعين، فتابع معنا.

ويمكنكم معرفة هل تم قبولكم أم لا في الضمان المطور عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط الرسمي sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور التي انشأتها عند عمل الحساب.

ثم اضغط على الطلبات.

سيظهر لك الطلب والحالة الخاصة به.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني

وفي حالة حدوث أي مشكلة وتريدون التواصل مع الوزارة، فيمكنكم عمل ذلك عن طريق الاتصال بخدمة عملاء الضمان المطور عبر الرقم الموحد 19911.

حيث تتيح الوزارة التواصل معها من خلال العديد من القنوات، والتي من أشهرها الرقم الموحد المجاني الهاتفي، كما ويوجد العديد من الطرق الأخرى مثل خدمة البريد، والتواصل إلكترونيا عبر خدمة صوتك مسموع المتاحة في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني.

حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري