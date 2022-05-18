نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتماد التقويم الدراسي 1444 -1445 رسميًا بعد التعديل وفقًا لتصريحات وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسميًا عبر وزارة التعليم السعودية تم اعتماد التقويم الدراسي 1444 -1445 سواء للتعليم العام أو الجامعي، أو التدريب التقني والمهني، ومن المتعارف عليه أن هذا العام الدراسي ١٤٤٣ قد اقترب من الانتهاء، ومن ثم الحصول على الإجازة الصيفية في اليوم الثلاثين من شهر يونيو ٢٠٢٢م، الموافق اليوم الأول من شهر ذي الحجة ١٤٤٣ه‍، وذلك وفق التقويم الدراسي لهذا العام.

اعتماد التقويم الدراسي 1444 -1445

أوضحت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي ١٤٤٤ للتعليم العام، والجامعي، وكذلك التدريب التقني والمهني، حيث أنه يبدأ في اليوم الأول من شهر صفر حتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة ١٤٤٤ه‍، بحيث يشمل تسعة وثلاثين أسبوعًا دراسيًا، وهذا بموجب ثلاثة عشر أسبوع لكل فصلًا دراسيًا، وست وخمسين يومًا من الإجازات المختلفة، وجاء التقويم كما يلي:

موعد بدء الدراسة لكل فصل دراسي في 1444

أيضًا كشفت وزارة التعليم السعودية عن مواعيد الفصول الدراسية لعام ١٤٤٤ه‍، حيث أن الفصل الدراسي الاول سوف يبدأ مع مطلع يوم الأحد الموافق الأول من شهر محرم ١٤٤٤ه‍، حتى نهاية يوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر ربيع الثاني ١٤٤٤ه‍، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ١٤٤٤ه‍، في يوم الأحد الموافق اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى ١٤٤٤ه‍، حتى انتهاء دوام الخميس الموافق العاشر من شهر شعبان ١٤٤٤ه‍، علاوة على أن الفصل الدراسي الثالث سوف يبدأ في يوم الأحد الموافق العشرين من شهر شعبان ١٤٤٤ه‍، وينتهي مع نهاية دوام الخميس الموافق الرابع من شهر ذي الحجة ١٤٤٤ه‍.

عدد الاجازات في العام الدراسي الجديد 1444

بحسب التقويم الدراسي ١٤٤٤ فإن هذا العام سوف يشهد عشر اجازات مختلفة، من ضمنها عدد خمس اجازات مطولة، واجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وأخرى إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، هذا بجانب إجازة اليوم الوطني، وكذلك إجازة يوم التأسيس، بالإضافة إلى إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد التقويم الدراسي ١٤٤٤ه‍ للمدارس الأجنبية الخاصة

صرحت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي ١٤٤٤ لكافة المدارس الأجنبية التابعة للجاليات والجامعات والكليات الأزهرية التي تقوم بتطبيق النظام الفصلي أو الربعي، حيث تبدأ الفصل الدراسي الاول في يوم الأحد ١/٢/١٤٤٤ه‍، الموافق ٢٧/٨/٢٠٢٢م، والذي ينتهي في نهاية الخميس ١٢/٦/١٤٤٤ه‍، الموافق ٥/١/٢٠٢٣م، أما الفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ في يوم الأحد الموافق ٢٢/٦/١٤٤٤ه‍، الموافق ١٥/١/٢٠٣٢م، والذي ينتهي مع نهاية دوام الخميس ١٩/١١/١٤٤٤ه‍، الموافق ٨/٦/٢٠٢٣م.