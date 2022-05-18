انت الان تتابع خبر رسميا: التعليم السعودي يكشف تفاصيل مفاجئة عن إجازة مطولة '56 يوم' في العام الدراسي الجديد .. وهذا هو السبب! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعلنت المتحدث باسم وزارة التعليم العام “ابتسام الشهري”، عن الهدف من الإجازة المطولة للطلاب في تقويم السنة الدراسية الجديدة 1444هـ

حيث أن العام الجديد يشتمل على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 5 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني وكذلك يوم التأسيس،ضافة إلى إجازة عيد الفطرالمبارك.

وقالت “الشهري” في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إن الـ 10 إجازات بواقع 56 يومًا موزعة طوال العام.

وكشفت متحدث التعليم، سبب الإجازات المطولة قائلة :” روعي في هذا التقويم وجود إجازات مطولة لأن هذا النوع من الإجازات سيعطي جانب من الترويح وكسر الجمود في رحلة الطالب التعليمية، وبالتالي تساعد في رفع معدل التراكم المهاري والتراكم المعرفي لدى أبنائنا الطلاب والطالبات”.

واستطردت :” ومن جانب آخر يعطي فرصة لوزارة التعليم لتطوير المناهج وأيضا إدخال مواد دراسية جديدة ويسهم في الحد من غياب الطلاب عن المدرسة”.

وأوضحت أن وجود 13 أسبوعًا في كل فصل دراسي، يحقق توازن في العطاء المعرفي للطلاب في خلال هذه الأسابيع.