السعودية تفاجئ المقيمين والمواطنين وتفرض رسوم وشرورط جديدة للزيارة العائلية إلى الممكلة .. تعرف عليها حالا!

حيث أن الزيارة العائلية تعد من الأمور التي تسمح بها السلطات السعودية وفقا لعدد من الشروط والضوابط التي قامت وزارة الخارجية بتحديدها.

وفيما يلي سوف نشارك معكم شروط الزيارة العائلية إلى السعودية 2022 وكذلك قيمة الرسوم الخاصة بها.

رسوم الزيارة العائلية 2022

يمكن تقديم طلبات الزيارة العائلية إلكترونيا عبر بوابة وزارة الخارجية دون الحاجة إلى عمل زيارة إلى أي من المقرات التابعة للوزارة، ويشترط حين تقديم الطلب أن يتم سداد الرسوم المحددة للزيارة مع العلم بأن هذه الرسوم خاصة بأول زيارة وهي غير ثابتة، فقد يتم تغييرها بين حين وآخر وكذلك يمكن أن تختلف بحسب المصرف الذي يتم التعامل معه، وهي كالتالي:

يجب دفع رسوم قدرها 2000 ريال سعودي وذلك للزيارات العائلية التي تتراوح فترتها بين 13 يوم إلى 90 يوم.

رسوم الزيارة العائلية التي تبلغ فترتها 6 أشهر هي 3000 ريال سعودي عن كل فرد زائر.

أما في حين أراد المستفيد أن تكون الزيارة مدتها عام كامل ففي هذه الحالة تصل الرسوم للفرد إلى 8000 ريال سعودي.

وحاليا يمكن سداد الرسوم المقررة الخاصة بالزيارة العائلية للسعودية عبر منصة إنجاز الإلكترونية، وتوفر المنصة العديد من خدمات السداد الإلكترونية للرسوم والفواتير التابعة للمؤسسات المختلفة، وتوفر المنصة أيضا إمكانية السداد من خلال أكثر من وسيلة دفع يختار منها المواطن المستفيد ما يتناسب معه، وحين القيام بعملية دفع من خلال المنصة يمكن أيضا طباعة الإيصال الخاص بها والاحتفاظ به.

شروط طلب الزيارة العائلية 2022 إلى السعودية

طبقا لوزارة الخارجية السعودية هناك بعض الشروط المطلوبة لتقديم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية وهي كالتالي:

يجب أن تكون الإقامة الخاصة بالشخص المتقدم ما زالت سارية عن تقديم الطلب.

لابد من سداد كافة الرسوم المقررة للحصول على التأشيرة.

من الشروط الأساسية كذلك أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.

أخيرا يجب التأكد من صحة كافة البيانات المقدمة في طلب الحصول على التأشيرة.