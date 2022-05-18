نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض 50/50 الراجحي علي سيارات أستون مارتن تعرف علي التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض 50/50 الراجحي لتمويل شراء سيارات أستون مارتن العملية هي أحد أهم العروض المقدمة من مصرف الراجحي لعملائه. حيث يرغب العديد من المواطنين للحصول علي سيارة عملية وذات مستوى عالي من الرفاهية والاعتمادية, ويفضل العملاء القيام بشراء سيارة لتكون ملكاً له بأفضلية عن القيام بتأجير السيارة لتوفير الأموال الخاصة بالإيجار وصرفها كأقساط شهرية للسيارة. وقد قدّم مصرف الراجحي لاحقاً العديد من العروض والمنتجات التمويلية الخاصة بمجال السيارات, لعل من هذه المنتجات علي سبيل المثال لا الحصر عرض 50/50 الراجحي لتمويل شراء سيارة بي إم دبليو BMW العملية. وسوف يتم تناول تفاصيل عرض 50:50 من الراجحي لشراء سيارة أستون مارتن خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

عرض 50/50 الراجحي لتمويل شراء سيارات أستون مارتن للعملاء المحول لهم الراتب.

أوضح مصرف الراجحي عن بعض المميزات الهامة التي يمكن الحصول عليها للعملاء المحول لهم الراتب عند التقديم في عرض الراجحي للسيارات وهي كالتالي:

العرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك حسبما أعلنت جهات الاختصاص بالمصرف.

الدفعة الأولى المقدمة 50% من إجمالي ثمن السيارة.

الرسوم الإدارية للتعاقد 1% من إجمالي ثمن السيارة.

دفعة التسلم النهائية 50%.

الأقساط الشهرية مناسبة تصل إلي 36 شهراً.

السرعة العالية في غنها الإجراءات.

هامش الربح تنافسي.

معدل الزيادة السنوية 9.45% علي أن يشمل التأمينات.

عرض 50:50 لتمويل شراء سيارات أستون مارتن للعملاء الغير محول لهم الراتب

قد تم إيضاح المميزات للعملاء الغير محول لهم الراتب وهي كالتالي:

الدفعة الأولى المقدمة 50% من إجمالي ثمن السيارة.

الرسوم الإدارية للتعاقد 1% من إجمالي ثمن السيارة.

دفعة التسلم النهائية 50%.

الأقساط الشهرية مناسبة تصل إلي 36 شهراً.

السرعة العالية في غنها الإجراءات.

هامش الربح تنافسي.

معدل الزيادة السنوية 10.54% علي أن يشمل التأمينات.

طريقة التقديم للحصول علي عرض الراجحي للسيارة أستون مارتن

أوضح مصرف الراجحي انه يمكن القيام بالحصول علي سيارة أستون مارتن ضمن العرض 50:50 عن طريق التكرم بزيارة أحد فروع مصرف الراجحي الموجودة بكافة أنحاء المملكة أو زيارة أحد المعارض المعتمدة لدي المصرف.

تاريخ أنتهاء عرض الراجحي لتمويل شراء سيارة أستون مارتن

أعلن مصرف الراجحي أن العرض ساري حتي 30 يونيو 2022 المقبل أو حتي نفاذ كمية السيارات المعروضة ولذلك فيجيب علي كل من يحتاج إلي العرض فليبادر قبل نفاذ الكمية.