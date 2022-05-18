نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياًُ| وزارة التعليم السعودية تحدد التقويم الدراسي الجديد 1444 للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي الجديد 2023/1444، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو يأتي بالتزامن مع تسجيل طالب جديد على نظام نور التعليمي، يأتي هذا الإعلان من منطلق وضع نظام محدد وثابت لمواعيد الدراسة سواء للتعليم ما قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والتدريب التقني، حتى يكون موعد بدأ الدراسة معلوم للجميع “طلاب، معلمين، مشرفين”، حتى يتم الاستعداد المبكر لبدأ العام الدراسي وهي سياسة جديدة تتبعها الوزارة، في ظل وضع رؤية واضحة للتعليم وفق رؤية المملكة الاستراتيجية 2030.

يوضح التقويم الدراسي الجديد، مواعيد محددة لعودة المشرفين والإداريين للمدارس بعد عطلة نهاية العام الدراسي، وموعد حضور الطلاب والمعلمين وكذالك مواعيد الإجازات الوطنية على مدار السنة، والاختبارات الفصلية للعام الدراسي، كما يوضح التقويم عدد أسابيع الدراسة في كل فصل دراسي وعدد أيام الإجازات، وكان مجلس الوزراء السعودي قد أستعرض في جلسته الأخيرة المعرض الدولي للتعليم 2022، وفيما يلي روزنامة العام الدراسي الجديد من خلال موقعكم ثقفني لمتابعينا داخل المملكة.

وزارة التعليم تعلن عن #التقويم_الدراسي للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني.https://t.co/PXGJYJJvCE#واس_عام pic.twitter.com/W1GG6CxdfC — واس العام (@SPAregions) وزارة التعليم تعلن عن #التقويم_الدراسي للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني.https://t.co/PXGJYJJvCE#واس_عام pic.twitter.com/W1GG6CxdfC — واس العام (@SPAregions) May 17, 2022

التقويم الدراسي الجديد 1444

عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول 13 أسبوع. الفصل الدراسي الثاني سوف يكون 13 أسبوع أيضاً. الفصل الثالث سوف يكون عدد أسابيعه 13 أسبوع وبذالك تكون الفصول الثلاث متساوية.

مواعيد الإجازات في العام الدراسي القادم 2023