نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياًُ| وزارة التعليم السعودية تحدد التقويم الدراسي الجديد 1444 للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي الجديد 2023/1444، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو يأتي بالتزامن مع تسجيل طالب جديد على نظام نور التعليمي، يأتي هذا الإعلان من منطلق وضع نظام محدد وثابت لمواعيد الدراسة سواء للتعليم ما قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والتدريب التقني، حتى يكون موعد بدأ الدراسة معلوم للجميع “طلاب، معلمين، مشرفين”، حتى يتم الاستعداد المبكر لبدأ العام الدراسي وهي سياسة جديدة تتبعها الوزارة، في ظل وضع رؤية واضحة للتعليم وفق رؤية المملكة الاستراتيجية 2030.
يوضح التقويم الدراسي الجديد، مواعيد محددة لعودة المشرفين والإداريين للمدارس بعد عطلة نهاية العام الدراسي، وموعد حضور الطلاب والمعلمين وكذالك مواعيد الإجازات الوطنية على مدار السنة، والاختبارات الفصلية للعام الدراسي، كما يوضح التقويم عدد أسابيع الدراسة في كل فصل دراسي وعدد أيام الإجازات، وكان مجلس الوزراء السعودي قد أستعرض في جلسته الأخيرة المعرض الدولي للتعليم 2022، وفيما يلي روزنامة العام الدراسي الجديد من خلال موقعكم ثقفني لمتابعينا داخل المملكة.
وزارة التعليم تعلن عن #التقويم_الدراسي للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني.https://t.co/PXGJYJJvCE#واس_عام pic.twitter.com/W1GG6CxdfC
— واس العام (@SPAregions)
وزارة التعليم تعلن عن #التقويم_الدراسي للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني.https://t.co/PXGJYJJvCE#واس_عام pic.twitter.com/W1GG6CxdfC— واس العام (@SPAregions) May 17, 2022
التقويم الدراسي الجديد 1444
- عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول 13 أسبوع.
- الفصل الدراسي الثاني سوف يكون 13 أسبوع أيضاً.
- الفصل الثالث سوف يكون عدد أسابيعه 13 أسبوع وبذالك تكون الفصول الثلاث متساوية.
مواعيد الإجازات في العام الدراسي القادم 2023
|الإجازة
|تاريخ الإجازة
|إجازة اليوم الوطني
|الأربعاء والخميس الموافقين 2022/09/22/21
|إجازة نهاية الأسبوع المطولة
|الأحد والإثنين الموافق 2022/10/17/16
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|يوم الخميس الموافق 2022/11/10
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|نهاية دوام يوم الخميس 2022/11/24
وزارة التعليم السعودية
حددت وزارة التعليم السعودية مواعيد عودة المشرفين والإداريين للمدارس، وهم أول من يعودون حتى يتم عمل الترتيبات اللازمة قبل عودة الطلاب والمعلمين، الذين يعودون بعدهم بعدة أيام وفيما يلي توقيت عودة المشرفين والمعلمين وكذلك الطلاب.
وزارة التعليم تعلن عن مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية والكادر الإداري للعام الدراسي 1444 هـhttps://t.co/8mkZqdxgNu pic.twitter.com/Y8eNdfc0yO
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)
وزارة التعليم تعلن عن مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية والكادر الإداري للعام الدراسي 1444 هـhttps://t.co/8mkZqdxgNu pic.twitter.com/Y8eNdfc0yO— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) May 17, 2022
|الموضوع
|اليوم
|التاريخ
|موعد عودة المشرفين والمشرفات والإداريين
|الإثنين
|2022/08/22
|موعد عودة المعلمين والمعلمات
|الأحد
|2022/08/28
نظام مسارات الثانوية العامة السعودية الجديد
ما هو نظام #مسارات_الثانوية؟ pic.twitter.com/Iln3WWHF4x
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)
ما هو نظام #مسارات_الثانوية؟ pic.twitter.com/Iln3WWHF4x— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) May 16, 2022
وضعت وزارة التعليم السعودية تطوير الثانوية العامة في أوليات مهامها، لذا أعلنت عن الرؤية الجديد لمسارات الثانوية العامة والتي سنقدمها لكم بالتفصيل من خلال فيديو توضيحي بسيط وسهل، جاء على موقع الوزارة على تويتر، والذي قسم المسارات إلي 9 فصول على مدار 3 سنوات كما يهو موضح بالفيديو.
ما هو نظام #مسارات_الثانوية؟ pic.twitter.com/Iln3WWHF4x
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)
ما هو نظام #مسارات_الثانوية؟ pic.twitter.com/Iln3WWHF4x— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) May 16, 2022
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