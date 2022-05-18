نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 رابط المسار الإلكتروني localhaj.haj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل 1443، من أشهر وأكثر الكلمات بحثاً حالياً بالمملكة العربية السعودية، لمعرفة رابط تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 2022-1443، ومتي سيتم تفعيله وشروط الحجز عليه، وذلك بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الحج والعمرة، عن رفع العدد المقرر استقباله لأداء فريضة الحج هذا العام ليصل إلى مليون حاج من الخارج والداخل، ويأتي هذا القرار بعد رفع حظر السفر للسعودية ورفع القيود التي كانت مقررة على المطارات السعودية بسبب فيروس كورونا، وأكدت الوزارة على أن كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، سيتم الإعلان عنها رسمياً من خلال موقع الوزارة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بعرض المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، لذلك نستعرض معكم أهم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية فتابعونا.

موقع تسجيل حجاج الداخل 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “haj.gov.sa“.

أو الدخول المباشر عبر “localhaj.haj.gov.sa“.

تسجيل كافة المعلومات المطلوبة بدقة.

تحديد البرنامج المناسب لأداء فريضة الحج.

اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها.

الضغط على تقديم طلب الحج.

مراجعة الاشتراطات والأحكام والموافقة عليها لاستكمال عملية الحج.

اختيار الباقة والحجز على البرنامج المناسب.

الدفع إلكترونياً للحصول على التصريح.

موعد فتح التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل 1443

لم تُعلن حتي الآن وزارة الحج والعمرة عن الضوابط والإجراءات وموعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1443.

حيث تعمل حالياً الوزارة على مراجعة الموقف القانوني للشركات السياحية ومدي تطبيقها للضوابط الخاصة بالحج والعمرة.

كما تعمل على رفع كفاءة الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل حجاج الداخل.

ليتحمل عمليات التسجيل خلال الفترة التي ستحددها الوزارة للتسجيل، وسنظل معكم نتابع هذا الأمر ونعلمكم به في حينه.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية رابط إلكتروني لتسجيل حجاج الداخل لأداء فريضة الحج، تحت مسمي رابط المسار الإلكتروني، وذلك تيسيراً على الراغبين في أداء فريضة الحج من المواطنين والمقيمين بالتسجيل إلكترونياً، توفيراً للوقت والمجهود ومنعاً للتزاحم في ظل تنفيذ عدة إجراءات لمنع انتشار عدوي فيروس كوفيد19، وقد حددت وزارة الحج آلية التسجيل على هذا الرابط خلال موسم 1442 ونوضحها لكم فيما يلي.

آلية التسجيل على المسار الإلكتروني

التسجيل يكون عبر الرابط الإلكتروني الموضح بعاليه.

مع مراعاة أن يكون المسجلين من الفئات العمرية من 18 حتي 65 عام، التحصين ضد كورونا باللقاحات المعتمدة، الخلو من الأمراض المزمنة، يكون التسجيل لمن لم يسبق له الحج خلال أخر 5 سنوات، تسجيل الرغبات بشكل فردي بحيث يحق للمرأة التسجيل بدون محرم.

الفرز واستكمال الحجز.

يكون بناء على المعايير التنظيمية والصحية، وتكون الأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل مع مراعاة الفئة العمرية.

شراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من الاختيار للباقة تجنباً للإلغاء.