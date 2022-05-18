متي موعد راتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد 2022

يبحث المواطنين المستحقين لراتب التقاعد في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول راتب المتقاعدين، ويعد راتب المتقاعدين هو راتب شهري محدد لفئة معينة من الناس في المملكة وفقًا لشروط محددة تضعها المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة حيث تساهم في تلبية احتياجات المواطنين المحتاجين للمساعدة حتى يتمكنوا من العيش مع غيرهم على أرض دولة واحدة بحيث لا يشعروا بالعنصرية والتمييز والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

موعد نزول راتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية

قامت المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد نزول راتب المتقاعدين حيث إنه من المتوقع أن يكون في يوم الأربعاء المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر شوال 1443هـ والذي يوافق يوم الخامس والعشرين من شهر مايو 2022م.

شروط استحقاق راتب التقاعد في السعودية

حددت المؤسسة العامة للتأمينات في السعودية بعض الشروط والتي من خلالها يتم تحديد المواطنين المستحقين للراتب ومن بين هذه الشروط ما يلي:-

يجب ألا يقل سن الشخص المتقدم للحصول على معاش أو راتب التقاعد عن ستين عام.

في حالة أن الموظف العامل في أحد قطاعات المملكة الحكومية أو الخاصة تعرّض للوفاة يتم صرف راتب تقاعد لأسرته.

وإذا تعرّض الموظف لحادث منعه من استكمال عمله بسبب ظروف صحية أو عجز كلي أو جزئي.

الراتب متوفر لكل مواطن انتهى من عمله في المملكة ولكن يجب أن يكون مرّ خمسة وعشرين عامًا على عمله في الوظيفة.

راتب التقاعد للتأمينات يتم صرفه لكل مواطن سعودي تم إنهاء فترة عمله بعد 15 يوم من توظيفه بقرار حكومي.

على المتقدم للحصول على الراتب أن يكون سعودي الجنسية ويعيش في المملكة العربية السعودية بصفة دائمة.

إذا مضى المواطن عشرين يوم على عمله وطلب التقاعد يتم صرف الراتب له بشرط أن يكون طلبه قد تم قبوله من جهة عمله.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد 2022م – 1443هـ