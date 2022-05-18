التقويم الدراسي الجديد 1444 -1445 بداية العام الدراسي الجديد في السعودية

أعلنت في وزارة التعليم التقويم الدراسي الجديد 1444- 1445 للتعليم العام الجامعي والتدريب التقني والمهني كمان أعلنت عن التقويم الدراسي لكافة المراحل الدراسية وأعلنت عن وجود بعض التعديلات على التقويم الدراسي للعام 1443 حيث وضعت خطة للتقويم بطريقة تتناسب مع تطورات التعليم العالمية بالإضافة إلى ذلك هذا الأمر من الأمور الهامة للطلاب والطالبات وهيئة التدريس القائمة على العملية التعليمية لذا يكثر عنه البحث في المملكة السعودية من خلال هذا التقويم يتم توضيح مواضيع مواعيد الاجازات الرسمية التي تمنح للطلبة وهيئة التدريس للعام الدراسي كما ذكر بداية الفصول الدراسية ونهايتها سوف نتعرف من خلال هذا المقال عبر السطور الأتية على التقويم الدراسي الجديد لعام 1444- 1445 في المملكة العربية السعودية.

التقويم الدراسي الجديد لعام 1444- 1445 في السعودية

أعلن رسميا التقويم الدراسي الجديد لعام 1444 من قبل مجلس الوزراء بعد الموافقة على التقويم الدراسي الجديد وذلك عبر موقع الرسمي لوزارة التعليم السعودية وهو يشمل كافة المعلومات حول مواعيد الاختبارات وبداية ونهاية أصول السنة الدراسية إليكم التقويم الدراسي الجديد لعام 1440 1445 في السعودية:

موعد بدء الفصل الدراسي الجديد 2022 -1444 بالسعودية

التقويم الأكاديمي 2022- 1444 في المملكة السعودية وتاريخ بدء الفصل الدراسي الجديد حيث أصدرت وزارة التربية و التعليم اليوم الثلاثاء المناهج والتقويم الأكاديمي والتعليم العام والجامعي والتعليم المهني لعام 1444 في المملكة العربية السعودية.

ذكرت الوزارة في بيان لها أن التقويم الأكاديمي السعودي لعام 1444 للجامعات والتعليم العام والتدريب المهني يبدأ من1 صفر إلى 4 ذو الحجة.

يتضمن المنهج التقويم الأكاديمي لعام 1444 للجامعات والتعليم العام والتعليم المهني 39 أسبوعا من الدراسة و 13 أسبوع لكل فصل دراسي و 56 يوما الاجازات المختلفة.

يبدأ موعد التقويم الأكاديمي في المملكة العربية السعودية لعام 1444 لهذه الفئة يوم الأحد 1444/2/1 وينتهي يوم الخميس 30/04/1444 هجرية.

موعد بداية المنهج الدراسي 1444 التقويم الأكاديمي للفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية يوم 01/05/1444 هجرية وينتهي يوم الخميس 10/08/1444 هجرية.

كما يبدأ موعد الفصل الدراسي الثالث منهج التقويم الأكاديمي 2022 -1444 في المملكة السعودية يوم الأحد الموافق 08/08/1444 وينتهي بنهاية يوم العمل يوم الخميس 4/12/1444 ميلادية.

كما يتضمن التقويم الأكاديمي لعام 2022 عدد 10 اجازات مختلفه منها 5 اجازات ممتدة واجازتان في نهاية الفصلين الأول والثاني إضافة إلى اليوم الوطني ويوم التأسيس وعيد الأضحى المبارك.

يتضمن أيضا التقويم الأكاديمي 1444 الاستثمار الأمثل لأموال العام الدراسي والموارد التعليمية ويساعد على زيادة معدل تراكم المعرفة والمهارات بين الأولاد والبنات ويساعد على رفع مستوى وانضباطهم والطلاب بسبب وجود عدة اجازات.

كذلك تتابع التقويم الأكاديمي في السعودي 2022/ 1444 وتاريخ بدء الفصل الدراسي الجديد للمدارس الجالية الأجنبية والجامعات والكليات الخاصة.

وأيضا أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التقويم الأكاديمي لعام 1444 هجريه لمدارس الجاليات الأجنبية والجامعات والكليات الخاصة التي ستطبق النظام الفصل أو الفصلي حيث تبدأ الدراسات لطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1444/ 2/1 هجرية الموافق 2022/8/28 وينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية يوم العمل يوم الخميس 6/12/1444 هجرية الموافق 01/05/2023 ميلادية.

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