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عمر شويل - جدة شركة معارف للتعليم والتدريب وظائف هذه الجملة التي اخذن حيزاً كبيرا من بحث مواطنين في المملكة العربية السعودية كون هذه الوظائف جيدة بما انها تتبع لقطاع التعليم والمعروف ان الحكومة السعودية تهتم بقطاع التعليم من حيث الميزات التي تعطيها لموظفين التعيلم لتخريج جيل واعي قادر على حمل السعودية للإمام حتى الوصول لنظرة 2030 التي تتمناها الحكومة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والسبب الآخر لإقبال الشباب السعودي على وظائف شركة معارف للتعليم ان الشواغر المطلوبة تتوزع على اكثر من 4 مناطق متنوعة في المملكة مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة.

وظائف شركة معارف للتعليم والتدريب

وقد أعلنت شركة معارف للتعليم والتدريب عن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية بعدة مناطق في المملكة (الرياض، جدة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة لوظائف شركة معارف للتعليم والتدريب

اللغة العربية.

التربية الإسلامية.

الرياضيات.

العلوم.

اللغة الإنجليزية.

الصفوف الأولية.

الحاسب الآلي.

التربية الفنية.

التربية البدنية.

التخصصات الإدارية.

شروط وظائف شركة معارف للتعليم والتدريب

وهنالك عدة شروط يجب الالتزام بهم :

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

ان يجيد المتقدم اللغة الانجليزية بشكل جيد حتى يعمل بمدارس عالمية.

خبرة عملية بواقع سنة على الأقل بنفس المجال.

يجب ان تكون الشهادة من وزارة التعليم العالي السعودي وفي حال جلب شهادة خارجية يجب معادلتها ضمن المملكة.

المدارس التابعة لشركة معارف للتعليم والتدريب

مدارس المنارات. مدارس الفيصلية الإسلامية. مدارس نور الإسلام. مدارس جرين هيلز العالمية.

التقديم على وظائف شركة معارف للتعليم والتدريب

ويتم قبول الطلبات بشكل الكتروني فقط على موقع الشركة الخاص بقبول طلبات التوظيف ويتوجب على الشخص المتقدم التاكد من معلوماته وبياناته الشخصية قبل ارسال نموذج التوظيف الخاص به وبالاخص معلومات التواصل حتى يتمكنوا من التواصل معك في حال كان لك نصيب من القبول المبدئي ثم اجتياز الإختبار القبلي والحصول على الوظيفة يأتي بعد انتهاء الاختبار الاول أي ليس تسجيلك على الوظيفة يعني انك توظفت لدى شركة معارف للتعليم والتدريب.