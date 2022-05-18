نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام العد الذاتي بالمملكة 2022 “survey.saudicensus.sa” خطوات التسجيل في التعداد السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام العد الذاتي بالمملكة الذي تم إعلانه بواسطة هيئة الإحصاء بالمملكة، وذلك سعيًا منها على التقدم بالمملكة، وتطويرها حيث قام بإطلاق هذا الرابط لكي يستطيع المواطنين التسجيل من خلال، وتعبئة البيانات الخاصة بأسرهم، وعدد أفر كل أسرة بالمملكة، وجاء هذا القرار المعلن من قبل هيئة الإحصاء بهدف تقديم المساعدة في التدابير المستقبلية، والخاصة بإنشاء المشروعات لجميع المواطنين السعوديين.

كيفية التسجيل في نظام العد الذاتي ١٤٤٣

تجد الجميع يرغبون في التعرف على هذه الخدمة، وكيفية النظام العد الذاتي، والتسجيل عليه، ولمعرفة كافة التفاصيل تابع التالي:

لكي تتمكن من التسجيل في هذا النظام يجب اتباع عدد من الخطوات التي أعلنتها الهيئة، وهي كالتالي:

في البداية يتم الذهاب الي رابط بوابة التعداد السكاني.

بعد ذلك يتم اختيار الخانة الخاصة بالأعداد الذاتي.

ثم الذهاب إلي بوابة النفاذ الوطني للتسجيل أو إنشاء حساب جديد على البوابة.

قم بعد ذلك بإدخال رقم الهوية، واستكمل إدخال كافة البيانات في الحقول المخصصة لذلك.

اختر عدد الأفراد الموجودين في الأسرة، وقم بتعبئة الاستمارة.

اكتب بيانات العنوان السكني، واضغط على مشاركة.

فوائد تعداد السعودية ٢٠٢٢

يتوافر عدد من الفوائد الهامة لهذا البرنامج، ومن هذه الفوائد التالي:

توفير جميع المعلومات، والبيانات الخاصة بأفراد الأسر، وذلك يساهم بشكل كبير في تحقيق التطور، والتنمية في المملكة.

العمل على تحقيق، ورسم سياسات المملكة الاجتماعية، وأيضًا السياسات الاجتماعية، والعمرانية.

رابط التسجيل في الهيئة العامة للإحصاء

وفرت المملكة رابط التسجيل من خلال رابط الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة نظام العد الذاتي survey.saudicensus.sa لكي يستطيع الجميع التسجيل به بخطوات بسيطة، واضافة عدد من البيانات الهامة التي يتم طلبها منك للتسجيل في الموقع، وتحقيق كافة الفوائد التي تساهم في تطوير النظام السعودي، وتحقيق التطوير الكبير لبناء المشروعات المستقبلية.

البيانات المطلوبة في التعداد السعودي

يتم إدخال البيانات الخاصة بدخل كافة أفراد الأسرة.

إضافة المعلومات الخاصة بالعمل.

توضيح الفئات العمرية لأفراد الأسرة.

البيانات الخاصة بالخدمات الموجودة بمنطقة السكن.

ادخال بيانات الأسرة الاجتماعية مثل عدد أفراد الأسرة التي ترغب في التسجيل.