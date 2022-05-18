نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي الجديد للعام 1444هـ ومواعيد الإجازات الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي للعام 1444هـ، يتسائل أولياء الأمور والطلاب والمعلمين عن التقويم الدراسي الجديد للعام 1444- 1445 هـ، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي للجديد للعام 1444هـ ، حيث سيعود كل من المعلمين والطلاب للالتقاء مجددًا في الفصول الدراسية بعد عدة سنوات من الانقطاع عن حضور الفصول الدراسية وذلك بسبب الظروف التي مر بها العالم في السنوات الأخيرة.

التقويم الدراسي ١٤٤٤-١٤٤٥

وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم السعودية فإن الدراسة خلال التقويم الدراسي 1444-1445 لن تعود لنظام الفصلين الدراسيين الاعتيادي.

لكن سيتم اعتماد نظام الفصول الدراسية الثلاثة للعام الدراسي 1444-1445 هـ.

وبالنسبة للمعلمين والمشرفيين التربويين وجميع العاملين بمكاتب التعليم بالمملكة سيكون العودة للعمل بداية من يوم الاثنين 24 محرم 1444هـ والموافق ليوم 22 أغسطس 2022 م.

أما بالنسبة للطلاب فستكون العودة للدراسة في يوم الأحد التالي، ووفقًا للخطة الزمنية للعام الدراسي 1444:

من المقرر أن تبدأ الدرسة في العام الدراسي الجديد 1444هـ بداية من يوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022.

أما الفصل الدراسي الثاني وفق التقويم الدراسي 1444 – 1445 فسوف تبدأ في يوم الأحد 4 ديسمبر 2022م.

وبالنسبة للفصل الدراسي الثالث فسوف يبدأ يوم الأحد 12 مارس 2023 م.

وسوف ينتهي العام الدراسي 1444هـ في يوم الخميس الموافق 22 يونيه 2023.

الخطة الدراسية التقويم الدراسي 1444

وقد نشرت وزارة التعليم السعودية الخطة الدراسية للتقويم الدراسي 1444 -1445 هـ ، ووفقًا للخطة فإن عدد أسابيع الدراسة خلال العام الدراسي 1444-1445 هـ ستمتد لتصل إلى 39 أسبوع، سيتم تقسيمها على الفصول الدراسية الثلاثة بحيث تكون مدة الدراسة في كل فصل 13 أسبوع.

وسيصل عدد أيام الدرسة خلال الفصول الثلاثة في التقويم الدراسي 1444 هـ ، 185 يوم.

0العطلات في التقويم الدراسي 1444-1445

وقد شملت الخطة تحديد مواعيد العطلات الرسمية حيث يحتوي العام الدراسي القادم على 10 إجازات متنوعة، وسيبلغ عدد أيام الإجازات خلال العام الدراسي بالكامل 56 يوم.

ومن بين الإجازات سيكون هناك 5 إجازات مطولة، وإجازات نهاية الفصليين الدراسين الأول والثاني.

أيضًا سيحصل الطلاب والمعلمين وفق التقويم الدراسي 1444 هـ على إجازة عيد الفطر المبارك ومدتها 13 يوم، بداية من يوم 22 رمضان الموافق 13 مارس ، وتنتهي في يوم 26 مارس 2033 الموافق 6 شوال 1444 هـ