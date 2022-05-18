انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية : تكشف مدة الأسابيع الدراسية المتبقية رسميًا للفصل الثالث وفق التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل .. وعدد الأيام المتبقية على مـوعد الاختبارات النهائية في المملكة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعـلنت وزارة التعليم السعودية وفق لجـدول التقويم في العام الحالي 1443، عن عدد اسابيع من الفصل الدراسي الثالث.

وتكون عدد اسابيع الترم الثالث عبارة عن 14 أسبوع مقسمين على ثلاثة أشهر، وهو الترم الزائد بهذا العام والأخير.

وعدد الاسابيع المتبقية هم سبعة أسابيع من وقتنا هذا، حيث أن الترم الثالث يتبقى عليه 51 يوم من وقتنا هذا، ثم يحصل الطلاب بعد ذلك على الإجازة الصيفية التي لا يمكننا معرفة مدتها أو قدرها حتى وقتنا هذا، إذ أننا بحاجة لانتظار قرار الوزارة بشأن هذا الأمر وسنوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بهم.

للمجتمع التعليمي وأولياء الأمور :- هنا الأسابيع الدراسية المتبقية من ⁧الفصل الدراسي الثالث⁩ لعام 1443 هـ وتحوي :- مواعيد الاجازات المطولة ، اختبارات الفترة الثانية ، الاختبارات النهائية

واوضحت وزارة التعليم بأنه لم يتبقى على اختبارات الترم الثالث هو 40 يوم لجميع المراحل والتي سوف تكون من المفترض بداية 20 ذو القعدة.

وبذلك يستطيع الطلاب التحضير للاختبارات بالشكل الكافي فهي التي تحدد مستواهم التعليمي، والشيء المنتظر من قبل أولياء الأمور ليعرفوا مدى قدرة الطلاب على التوافق مع هذا النظام الجديد والإلمام بجميع مواده.