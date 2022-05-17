9 معلومات نادرة .. لأول مره سوف تتعرف عليها عن ’’الملياردير السعودي الوليد بن طلال’’ .. ومن ضمنها معلومات ستدهشك !

في العام 2004، أدرجت مجلة فوربس، الوليد كرابع أغنى رجل بالعالم، بثروة تقدر ب 21 مليار دولار.

ودائما ما كان الوليد بن طلال، صاحب شركتي "المملكة القابضة"، و"روتانا" للصوتيات المرئيات، محط اهتمام وسائل الإعلام المختلفة، سواء بتغريداته على "تويتر"، أو بحياته المرفهة، المتمثلة في يخوت وطائرات خاصة، تتناقل صورها الإصدارات المحلية والعالمية. وإليكم عشر حقائق عن الوليد بن طلال، كما كشف عنها الكاتب ريز خان في السيرة الوحيدة الموثقة عن الأمير الملكي، والتي تحمل اسم "الوليد: الملياردير. رجل الأعمال. الأمير"، وصدرت عام 2005.

9 معلومات نادرة لأول مره سوف تتعرف عليها عن الملياردير السعودي الأمير "الوليد بن طلال" كتالي:

1) كان طفلا بدينا

تقول منى الصلح، والدة الأمير وليد بن طلال، وهي ابنة رياض الصلح أول رئيس وزراء للبنان بعد الاستقلال: كان سمينا! واعتاد أن يفتح الثلاجة، وأن يضع الملح على كل شيء، وعندما أسألة لماذا يجيب: "أريد أن آكل كل شيء، ولا أريد أن يقرب أحد للطعام".

وتابعت والدته: "كان الوليد شقيا حقا في سن السابعة، كما أنه كان متمردا، ولكن جعلته العسكرية إنسانا منضبطا ومنظما".

2) زيجاته

تزوج 8 مرات، وهن كتالي:

الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود (والدة خالد وريم). الأميرة ايمان السديري . الأميرة جميلة بنت عبدالله بن فايزالشهري . الأميرة خلود مليح العنزي. الأميرة مها ال سعيّد التميمي. الأميرة ريوف خالد ال سقيان المطيري. الأميره أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي. الأميرة أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي.

حيث قام الملياردير السعودي ’’الوليد بن طلال‘‘ بطلاقهن جميعاً وكانت اخرهن الأميرة أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي فائة الجمال.

3) أنقذ هذا البنك

أنقذ الوليد بن طلال "سيتي بنك" من الانهيار، ودمج البنك التجاري المتحد مع بنك القاهرة، ثم مع البنك الأمريكي.

4) بول ريخمان

علّق الوليد بن طلال عن تعامله مع رجل الأعمال اليهودي بول ريخمان في مشروع "كناري وارف"، قال ضاحكا: "ريخمان يهودي ارثوذكسي وانا مسلم أرثوذكسي.. فما المشكلة في ذلك؟" ويقصد بأرثوذكسي هنا بقويم المعتقد ومستقيم الرأي.

5) شغف

من الأمور المولع بها الوليد بن طلال، اهتمامه بالأسماء التجارية للشركات اللامعة، واعتاد بعد أن يستثمر فيها أن يدعمها، فمثلا هو مستثمر بشركة "هيونداي" الكورية.

ولديه أسطول كبير من سيارات الهيونداي، واستبدل أسطوله من أحدث سيارات المرسيدس S600 V12 إلى سيارت هيونداي، إلى جانب سيارات "فورد" لكونه يمتلك استثمارات في كلا الشركتين. وعندما استثمر الوليد في شركة "موتورلا" للاتصالات، جعل كل هواتفه المحمولة وهواتف من يعمل معهم من طراز "موتورلا ستار توك"، حتى أنه اشترى 200 جهاز وقام بتوزيعها على الأقارب والأصدقاء.

6) استثماراته

من بين الاستثمارات المدارة من قبل الوليد طبقا لمجلة "فوربس" عام 2005 وقد وردت في الكتاب نفسه:

من قطاع البنوك: سيتي قروب — سامبا من قطاع التقنية: "أبل" للكمبيوتر — HP — كوداك — موتورلا من قطاع الإنترنت: أمازون — برايس لاين من قطاع الإعلام والترفية: نيوز كورب — ديزني لاند باريس — والت ديزني- روتانا (100%) وLBC Group (49%). من قطاع الفنادق والعقارات: فندق "فور سيزنز" — فندق "موفنبيك" — فندق جورج الخامس (100%) — فنادق ومنتجعات فيرمونت — شركة المملكة القابضه — مركز المملكة التجاري (100%) السيارات: هونداي — فورد الصناعات الغذائية: صافولا (10%)

7) لا مجال للوقت

يقول أبنائه خالد وريم عنه: "يزداد سراعة واندفاعا مع تقدمه في العمر، ولكنه يمارس التمارين الرياضية بانتظام، وأحيانا يقسو على نفسة كثيرا، فهو لا يكاد أن ينام، ويقرأ طوال الوقت ويتحدث في الهاتف".

8) عن تجميع الثروة

عندما يسئل الوليد بن طلال عن حسابه المصرفي الضخم، فإنه لا يعبر عن أي ذنب، وبشعر أنه وفقا للشريعة وقانون الإنسان أن يجمع الثروة دون أن يحمل ضميرة أي عبء. ويقول: "أعتقد أن ذلك يتحول إلى عبء إذا صبح الشخص مهووسا يبوادة ثورته دون الاتلتفت إلى انواحبي الأخرى في حياته".

9) موقف إنساني

التمست امراة في إحدى المرات من الوليد بن طلال كانت تنتظره أمام قصره، أن يمنحها شاحنة "بيك أب"، فتركها تواصل إلقاء طلبها المثير لأعلى صوت، قبل أن يضحك، ويسألها: "لمن تطلبين البيك أب؟"، فكررت أنها بحاجة ماسة إليها، فضحك ثانية وسألها: "كيف؟ فإنه لا يسمح للنساء بالقيادة في السعودية.. فما بالك بشاحنة "بيك أب؟"، ثم صمتت المرأة لبرهة وقالت له إنها ترغب في السيارة لابنها، فانفجر الوليد من الضحك، وأخبرها أنه بإمكانها الحصول على الشاحنة، لتشعر بسعادة غامرة وراحت تدعو له أثناء خروجها من قصره.