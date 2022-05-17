نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على شهادة إتمام بناء في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج شهادة إتمام بناء في السعودية, يعتبر استخراج شهادة إتمام بناء شهادة رسمية والتي يتم إصدارها من جهة حكومية كأحد الضمانات بأن العمل في البناء قد تم الانتهاء فعلًا منه وانه أصبح جاهزاً من أجل الاستخدام, تعد هذه الشهادة وثيقة رسمية يتم إصدارها من جانب الأمانات أو البلديات الخاصة بالمناطق الفرعية بمدن المملكة، ويتم استخراج هذه الشهادة إذا كان هذا البناء مطابق لمعايير البناء الرسمية في المملكة العربية السعودية, ويمكن اعتماد هذه الشهادة في أنجاز المعاملات الرسمية في الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة بالسعودية, ومن المحتمل أن تمنع الجهات المختصة من عدم أصدار هذه الشهادة إذا كان هذا البناء غير مطابق للشروط أو المواصفات, وسيتم توضيح جميع المعلومات المرتبطة باستخراج شهادة إتمام بناء.

خطوات استخراج شهادة إتمام بناء في السعودية

أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية استخراج شهادة إتمام بناء بطريقة إلكترونية عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد للمواطنين السعوديين, ويتم عمل الخطوات كالاتي:

يتم تسجيل الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد.

ثم النقر على (الرخص الإنشائية) من قسم الخدمات الإلكترونية.

يجب أن يتم تحديد نوع الخدمة وهى (شهادة أتمام بناء).

يتطلب تحديد الأمانة والبلدية التي يقع البناء في حدودها الإدارية.

إدراج رقم رخصة البناء وتاريخها.

اختيار المكتب الهندسي المطلوب ثم نقوم بإرسال الطلب للمكتب الذي يتم تحديده.

استكمال البيانات المطلوبة من المكتب الهندسي ثم إرسال الطلب إلى البلدية.

اعتماد الطلب من قبل البلدية المعنية واستخراج بيان الحساب السداد.

النقر علي تبويب طباعة الرخصة بشكل إلكتروني مع أهمية الاحتفاظ بها.

المستندات المطلوبة لإصدار شهادة إتمام بناء

يوجد بعض الأوراق التي يجب تقديمها من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإصدار شهادة إتمام البناء، ومن هذه المستندات ما يلي:

صورة تثبت ملكية البناء.

صورة رسمية من رخصة البناء.

بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بصاحب العقار.

توكيل معتمد أو تفويض من البطاقة الخاصة بالأحوال عند عدم حضور المالك.

وغيرها من المستندات الأخري التي يجب توافرها خلال التقديم.

ما هي عقوبة عدم تقديم شهادة إشغال الإتمام؟

يعد عدم التزام أي مستفيد من المنتجات الخاصة بالبناء الذاتي بالفترة الزمنية المحددة من أجل الانتهاء من المرحلة التي تخص بناء المسكن، سوف يترتب علي ذلك اتخاذ قرار يفيد بإيقاف الدعم السكني حتى يتم إصدار شهادة الإشغال مع العمل علي تقديمها للصندوق العقاري عبر منصة الصندوق الإلكترونية.