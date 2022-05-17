نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكيد موعد نزول راتب الضمان المطور والقديم sbis.hrsd.gov.sa سبب الحرمان من الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأكيد موعد نزول إيداع راتب الضمان المطور الجديد والقديم لهذا الشهر وما هي أسباب حلات الحرمان من استحقاق أهلية الضمان المطور، فحسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية بالإعلان المُسبق عن الموعد المقرر لصرف الراتب شهريا عن طريق منصتها الإلكترونية للدعم والحماية الاجتماعية، وكذلك من خلال الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، ويكون نزول الراتب بالمصارف في اليوم الأول من كل شهر هجري، وهو الموعد الذي تعلن عنه منصة الدعم والحماية بينما يتم تسلم الراتب بالمواعيد الذي يقررها كل مصرف على حدة لمنع التكدسات وتنيم تسلم الرواتب، وتقوم الوزارة بإرسال رسالات القبول لمستفيدي لضمان المطور على الهاتف النقال للمسجلين المقبولين حديثاً.

موعد نزول الضمان المطور ونتائج قبول أهلية المسجلين sbis.hrsd.gov.sa

هذا وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصات متعددة للإعلان عن أخبارها، حيث تتسلم الطلبات والشكاوى والاستفسارات عبر الأرقام المجانية لها وتقوم بالرد على ما يتم تداوله والأسئلة الشائعة لها عبر توتير الخاص بها، ويترقب جميع المسجلين من قبل موعد نزول راتب الضمان والصب بحساباتهم المصرفية بينما يترقب الغير مقبولين بالمرحلتين السابقين وقاموا بالتسجيل من جديد قبول أهلية الضمان لهم وتسلم رسالة القبول.

موعد قبول طلبات الأهلية بالضمان المطور وصب الراتب

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة طلبات المستفيدين والمسجلين لديها، ويتم مراجعة كافة البيانات مع قاعدة البيانات العامة للمملكة والتأكد من الاستحقاق، وكذلك يتم التأكد من إتمام عملية التسجيل بالشكل الصحيح واتباع الخطوات وتنزيل رقم الهاتف للمسجلين ليتم التراسل بينهم وبين الوزارة، وأعلن أنها ما تزال تدرس طلبات المسجلين للدفعة الجديدة من مستفيدي الضمان المطور، وسيتم إرسال رسالة القبول أو الرفض بعد فترة وجيزة,

الأسباب التي تحرمك من راتب الضمان

أن يتم تسجيل بيانات ناقصة أو رقم الهاتف النقال ليس صحيح.

إذا قام المواطن بالتسجيل الجديد على رابط الضمان الاجتماعي القديم وليس الرابط المطور الجديد الذي أعلنت الوزارة نقل الخدمات إليه.

يكون محروما من راتب الضمان إذا لم يتم الالتزام بالحد الأدنى لراتب الفرد وهو 550 ريال وراتب رب الأسرة وهو 1100 ريال.

إذا لم يتم الالتزام بالحد الأدنى لراتب الفرد وهو 550 ريال وراتب رب الأسرة وهو 1100 ريال. إذا كان لديه أملاك تدر عليه ريع وليس من فئة مستحقي الذكاة.

يكون التلاعب بالبيانات سببا في الحرمان من راتب الضمان والتعرض للعقوبات المالية كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تأكيد موعد نزول راتب الضمان المطور والقديم sbis.hrsd.gov.sa

وبذلك فقد تأكد موعد نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور والقديم لهذا الشهر، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث سيتم نزول الإيداع بالمصارف صباح يوم الثلاثاء 31 مايو 2022، وهو الموافق أول أيام شهر ذي القعدة.

جهود حكومة المملكة في مجال الرعاية الاجتماعية

هذا وتبذل الحكومة السعودية جهود وافرة في مجال الرعاية الاجتماعية في كافة المجالات والقطاعات الخدمية والاجتماعية، وذلك في سعي حكومة المملكة لتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للمواطن، وعلى رأس تلك الوزارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تولى الحكومة كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل والحالات الأشد حاجة.

كيف أعرف نزول راتب الضمان والاستعلام الإلكتروني عن قبول المطور الجديد