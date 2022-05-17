رابط التسجيل في التعداد السكاني الذاتي 2022 stats.gov للمشاركة في تعداد السعودية

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عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل في التعداد السكاني الذاتي 2022، حيث أوضحت الهيئة العامة للإحصاء بداية التسجيل في تعداد السعودية عبر موقعها الإلكتروني، وهو تعداد عام للسكان والمساكن للعام الجاري يتم عن طريقه جمع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بسكان ومساكن المملكة العربية السعودية، والهدف من إجراء التعداد السكاني هو دعم صانعي القرار بالجهات الحكومية بالبيانات للاستفادة منها، وتحسين عمليات صنع القرارات واتخاذها من جانب الجهات والهيئات الحكومية، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط موقع التعداد السكاني للمشاركة في تعداد السعودية 2022.

رابط التسجيل في التعداد السكاني الذاتي 2022

صدرت الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله- بأن تكون ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام الخاص بالسكان والمساكن للعام الجاري مساء يوم الاثنين بتاريخ 8 شوال 1443هـ الموافق لتاريخ 9 مايو 2022م.

وقد تم التصريح من جانب الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بأن تعداد السعودية 2022 الذي يجري تنفيذه خلال الأيام الجارية يعد أمر رئيسي في مدخلات التخطيط ورسم السياسات للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما أشاد بالدعم الذي يحظى به التعداد من جانب كافة قطاعات المملكة.

ويجب العلم أن التعداد السكاني لم يكن مجرد بحث ميداني بتوجيه الأسئلة فيما يتعلق بكم عدد أفراد أسرتك وفقط، ولكنه إحصاء كامل ودقيق لعدد سكان المملكة ومعلوماتهم مثل السكن والوظيفة، وتتضح أهمية التعداد جليةً عند رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، كما يعد التعداد هاماً عند تخطيط وتطوير الخدمات العامة وغيرها من الأمور الأخرى، ومن يرغب في الحصول على رابط موقع التعداد السكاني الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط التسجيل في التعداد السكاني الذاتي 2022 (stats.gov.sa).

أهمية تعداد السعودية 2022

أكدت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة على أن البيانات الإحصائية تعتبر أحد أهم مخرجات التعداد السكاني، فهي المرجع الرئيسي الذي يتم الاعتماد عليه عند وضع الخطط المستقبلية، تتضح أهمية تعداد السكان والمساكن بالنسبة للجهات الحكومية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تطوير الخطط التنموية للعديد من القطاعات مثل القطاع الصحي والتعليمي، إلى جانب المساعدة في تطوير المخططات العمرانية للمدن.

وبعد إجراء التعداد فتتضح أهميته للأفراد في اتخاذ قرارات أفضل مبنية على بيانات حقيقية للتعرف على الخصائص الديموغرافية لساكني الأحياء للتعرف على الحي المناسب عند الرغبة في شراء منزل أو بدء نشاط تجاري أو ربحي، كما تظهر أهمية مخرجات التعداد بالنسبة لقطاع المستثمرين والقطاع الخاص في فهم الخصائص الديموغرافية للفئات المستهدفة من أجل تيسير عملية الوصول إليهم.

كما يعتبر تنفيذ التعداد السكاني هاماً لكي يتكامل مع البيانات الخاصة بالسجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية، حيث يربط التعداد بيانات السكان بمكان الإقامة الفعلي لهم، إلى جانب جمع معلومات أخرى تعتبر هامة مثل السكن والخدمات المتاحة به، والحالة الصحية لأفراد الأسرة ومستوى التعليم وغيره، ومن يرغب في المشاركة الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط التسجيل في التعداد السكاني الذاتي 2022 الرسمي المرفق.