“تواصل بالرقم الموحد” طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي tawasol.royalcourt

طريقة تواصل بالرقم الموحد لتقديم معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي للمنح والمساعدات tawasol.royalcourt وكذلك من خلال بوابة تواصل التي أناحها الديوان الملكي للتواصل المباشر بين الديوان ومواطني المملكة، وأيضا الأرقام المجانية الخاصة بتقديم الطلبات والاستعلام عن الطلب، حيث يستقبل الديوان آلاف الطلبات يوميا لسداد الديون وطلب المنح الدراسية والعلاجية وأيضا طلب أراضي مجانية من الديوان الملكي السعودي وسداد قروض معدومة للمواطنين للمصارف، ويتم مراجعة البيانات والطلبات والتأكد من الاستحقاق والتواصل خلال أسبوعين مع أصحابها بالرد بالقبول أو بالرفض.

“تواصل بالرقم الموحد” طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

ويأتي إتاحة خدمات الديوان للتعامل المباشر من لشعب إيمانا منه بحق المواطن في إيصال شكواه ومطالبة إلى الجهات العليا من المملكة وحقة في الحصول على الخدمة المتأخرة أو تقديم الشكوى إذا ضاقت به السبل، ويتم استقبال الطلبات والشكاوى من خلال البريد السعودي بالرسائل المرسلة على العنوان الرسمي أو عبر البريدي الإلكتروني ببوابة تواصل الإلكترونية للتواصل المباشر مع الديوان، أو عبر الاتصال على الرقم المجاني المتاح للتواصل مع موظفيه في أوقات العمل الرسمية لهم.

الخدمات المقدمة من الديوان الملكي tawasol.royalcourt

يتم عرض طلب سداد ديون متأخرة على الفرد للمصارف.

معروض الغارمين لسداد الدين عنهم وعودتهم إلى ذويهم.

طلب أرض مجنية لبناء منزل لغير القادرين.

تقديم شكاوى من تأخر الخدمات أو ظلم وقع عليهم.

كيفية تقديم معروض طلب للديوان الملكي

يتم الدخول المباشر على الموقع المخصص للديوان الملكي أو عبر بوابة تواصل. يقوم المواطن بتسجيل كافة البيانات وتقديم المعروض. يتم الحصول على رقم الطلب للمتابعة ثم الخروج. لطلب الأراضي المجانية من الديوان يتم التواصل عبر بوابة بلدي. من الممكن التواصل عبر خدمة البريد الممتاز على العنوان الخاص ببريد الديوان الملكي السعودي: الرياض (1291) أو الهدا (7636). تكون الأرقام المجانية المتاحة للديوان: 8004000000، عبر الرقم الموحد من خارج المملكة: 920030003، كما يمكن التواصل على رقم الدعم الخاص بالديوان الملكي لكافة المواطنين: 920022220.

جهود حكومة المملكة في مجال الرعاية الاجتماعية

هذا وتبذل الحكومة السعودية جهود وافرة في مجال الرعاية الاجتماعية في كافة المجالات والقطاعات الخدمية والاجتماعية، وذلك في سعي حكومة المملكة لتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للمواطن، وعلى رأس تلك الوزارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تولى الحكومة كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل والحالات الأشد حاجة.

“تواصل” معروض للديوان الملكي السعودي للمنح والمساعدات tawasol.royalcourt الرقم المجاني الموحد، حيث ويأتي إتاحة خدمات الديوان السعودي الرسمي للتعامل المباشر من الشعب إيمانا منه بحق المواطن في إيصال شكواه ومطالبة إلى الجهات العليا من المملكة وحقة في الحصول على الخدمة الغير متوفرة أو تقديم الشكوى إذا ضاقت به السبل، ويتم استقبال الطلبات والشكاوى من خلال البريد السعودي بالرسائل المرسلة على العنوان الرسمي أو عبر البريدي الإلكتروني ببوابة تواصل الإلكترونية للتواصل المباشر مع الديوان، أو عبر التواصل المباشر على الرقم المجاني المتاح للتواصل مع موظفيه في أوقات العمل الرسمية لهم.