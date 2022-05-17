نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات الاستثمار في أرامكو وكيف اشتري أسهم أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفوقت شركة أرامكو السعودية على شركة الإلكترونيات الاستهلاكية الأكبر في العالم أبل لتصبح الشركة الأكثر قيمة على وجه الأرض، وبالطبع فإن الاستثمار في أرامكو يعد صفقة ناجحة في كل الأوقات وليس بسبب التقلبات العالمية الحالية فقط.

لماذا يجب الاستثمار في ارامكو

فالشركة العملاقة التي تقع بالمنطقة الشرقية بالظهران بالمملكة العربية السعودية تمتلك بالفعل صافي أرباح أكبر من أكبر شركة أبل في كل الظروف، فقد بلغ صافي أرباح الشركة في عام 2018 ، أكثر من 11 مليار دولار وهو ضعف ما حققته شركة أبل في نفس العام.

أيضًا إذا قمت بجمع أرياح أكر خمسة شركات نفط في العالم كل عام ستجد أن أرباح أرامكو تتفوق عليهم جميعًا، لذلك إذا كنت تفكر في الاستثمار في سوق الأوراق المالية فستكون أرامكو أفضل استثمار.

فالشركة قد طرحت بالفعل نسبة 1.5 % من أسهمها للاكتتاب العام منذ عام 2019م وقد بلغت القيمة السوقية لتلك الأسهم 1.7 تريليون دولار تقريبًا.

مميزات شركة ارامكو

ومن الأسباب التي تجعلك تفكر في شراء أسهم أرامكو حتى في حالة تذبذب الأسعار:

الشركة تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم وهو سلعة لا يمكن الاستغناء عنها، بل ويزداد الطلب عليها.

تبث أرامكو برميل نفط من كل 8 براميل في جميع أنحاء العالم، لذلك تتحكم الشركة في أسعار النفط عالميًا .

تستطيع أرامكو استخراج النفط بأقل تكلفة على المستوى العالمي، بنسبة تعادل ثلث التكلفة في الشركات العالمية الأخرى.

كما تمتلك الشركة نظام ضخم لتصنيع المنتجات النفطية.

تدار الشركة بمجموعة من أمهر العقول الإدارية، لذلك فإن الشركة في صعود مستمر.

تستحوذ الشركة على شركة سابك والتي تعد من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم وتمتد أعمالها في جميع أنحاء العالم

تحاول أرامكو أيضًا التوسع بالاستحواذ على شركات في كوريا الجنوبية وماليزيا والصين، وذلك بهدف التحوط من انخفاض أسعار النفط، معنى أن الانخفاض في أسعار النفط لن يؤثر على أرباح الشركة.

كم كان سعر سهم أرامكو عند الاكتتاب

كان السعر الأول لسهم أرامكو عند الاكتتاب لأول مرة 32 ريال سعودي، ود بلغ سعر السهم في 17 مايو 2022 ، حوالي 41.20 ريال.

كيف اشتري أسهم أرامكو