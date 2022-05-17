نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتساب راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة احتساب راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa موعد نزول إيدعات الرواتب بالمصارف وحالات إيقاف صرف معاش الضمان في المنظومة الجديدة للدعم، ومتى يتم إيداع راتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحسابات المستفيدين الجدد للدفعة الجديدة من مقبولي أهلية الضمان المطور الجديد، والراتب الذي يتم تخصيصه لجميع مستفيدي الضمان الجديد بالمراحل الأخرى أو ما يسمى بحاسبة الضمان المطور والذي قامت الوزارة بتعديله بالشهور الماضية منذ أن تم تحديث المنظومة الاجتماعية الخاصة بتقديم الدعم للفرد والاسرة وفق الشروط الجديدة للاستحقاق.

احتساب راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa حالات إيقاف صرف راتب الضمان المطور

يستمر البحث اليومي عن مواعيد إيداع رواتب الضمان المطور الجديد وذلك للمقبولين بالأهلية بالمرحلة الجددية من رسائل القبول وأيضا التعرف على الراتب الذي سيتم إيداعه للذين ليس لديهم دخل شهري أو ليس لديهم دخل مثل المطلقات والأرامل والمهجورات اللاتي ليس لهن معيل، ويتم استقبال الطلبات عبر رابط الضمان المطور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ نوفمبر الماضي، وقد انهالك التسجيلات بالشروط الجديدة على الرابط للحصول على الدعم.

استحقاق الدعم من منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تقوم المنصة الخاصة بمنصة الدعم والحماية للضمان الاجتماعي المطور باستقبال طلبات المستفيدين على مدار اليوم، وقامت الوزارة بمراجعة التسجيلات بالمرحلة الأولى وتم إيداع الرواتب الخاصة بهم في المصارف الخاصة بحسابات مستفيدي الضمان بالشهرين الماضيين، وتستمر الوزارة بدراسة طلبات الاستحقاق والأهلية ويتم إرسال رسالة الأهلية لهم على الهاتف النقال.

حاسبة الضمان وكيف أعرف الراتب

يتابع المستفيدين من منظومة الضمان المطور التعرف على آخر أخبار الوزارة والقبول عبر منصة تويتر حيث تعتمد حاسبة الضمان الاجتماعي على عدد من العوامل:

الدخل الشهري للمستفيدين أذا كان له راتب أو عدم وجود دخل.

عدد أفراد أسرة المتقدمين للحصول على الراتب.

القدرة على العمل أو عدم القدرة على العمل.

عدد أفراد الاسرة أو تسجيل الفرد المستقل.

الاستعلام ومتابعة طلب تسجيل الضمان

يكون على المستخدم الدخول على رابط صفحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. يتم اختيار الخدمات الإلكترونية ثم وزارة التنمية الاجتماعية.

تفتح المنصة الوطنية الموحدة.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة جميعها ثم يبدأ الاستعلام

تظهر ايقونة “خدمات الموقع”.

يتم تسجيل رقم السجل المدني

يقوم بتسجيل رقم الضمان الاجتماعي ثم رمز التحقق.

تفتح صفحتك الخاصة بالبيانات ويتم نزول رصيدك فيها.

أو يتم الدخول على منصة الحماية الاجتماعية العامة sso.hrsd.gov.sa النفاذ الموحدة.

جهود حكومة المملكة في مجال الرعاية الاجتماعية

هذا وتبذل الحكومة السعودية جهود وافرة في مجال الرعاية الاجتماعية في كافة المجالات والقطاعات الخدمية والاجتماعية، وذلك في سعي حكومة المملكة لتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للمواطن، وعلى رأس تلك الوزارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تولى الحكومة كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل والحالات الأشد حاجة.

موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور والقديم لهذا الشهر

أما عن ميعاد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد فمن المتوقع نزول رواتب الدفعة الجديدة خلال أيام، حيث يستمر البحث اليومي عن مواعيد إيداع رواتب مقبولي الضمان المطور وهم للمقبولين أهلية لاستحقاق دعم الموارد البشرية ومن وصلتهم رسائل القبول وأيضا التعرف على الراتب الذي سيتم إيداعه للذين ليس لديهم دخل شهري أو ليس لديهم دخل مثل فئات المطلقات والأرامل والمهجورات اللاتي ليس لهن معيل، ويتم استقبال التسجيل عبر رابط الضمان المطور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ نوفمبر الماضي، وقد انهالك التسجيلات بالشروط الجديدة على الرابط للحصول على الدعم