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عمر شويل - جدة متى تنزل اسهم منحة ارامكو 2022 من أبرز الأسئلة التي يسألها كثير من المستثمرين في سوق الأسهم. حيث أعلنت شركة أرامكو عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بالربع الأخير من العام الماضي 2021. بقيمة 19 مليار دولار أمريكي وتعتزم الشركة منح سهم مجانية لكل عشرة أسهم، وسوف نتعرف عن تفاصيل نزول الأسهم المجانية في السطور المُقبلة.

متى تنزل اسهم منحة ارامكو 2022

شركة أرامكو السعودية من أكبر الشركات الرائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات وما يتعلق بأعمال التكرير والتنقيب والإنتاج والشحن والتوزيع والتسويق لكل المشتقات النفطية. وهي واحدة من أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية لها والتي تخطت حاجز 10 تريليون دولار. وقد أعلنت مؤخرًا عن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بها. في الربع الأخير من عام 2021 بقيمة 18.8 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 70,3 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل 70,3 مليار ريال سعودي، ومن المقرر توزيع الأرباح خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم التي يستحقها كل مساهم، بالإضافة إلى منح سهم لكل عشرة أسهم.

شراء أسهم أرامكو

يوجد الكثير من الطرق المتاحة لشراء الأسهم الخاصة بشركة أرامكو ومنها الشراء من مصرف الراجحي المستلم للاكتتاب من خلال الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع الراجحي مباشر .

من ثم النقر على معاملة واختيار مربع شراء الأسهم ثم البحث عن خيار “أسهم أرامكو ” المطروح بسوق المال السعودي تداول.

ثم اختيار عدد الأسهم المراد شراءها وإدخال كافة البيانات الخاصة بك .

وقراءة الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها.

واستكمال بقية الإجراءات لدفع ثمن الأسهم المشتراه.

أرباح أرامكو 2022

جاءت توزيعات أرباح أرامكو السعودية خلال العامين الماضيين على النحو الآتي:

الربع الأول 2021: توزيعات الأرباح 0.3518.

الربع الثاني 2021: توزيعات الأرباح 0.3518.

الربع الثالث2021: توزيعات الأرباح 0.3518.

الربع الرابع 2021: توزيعات الأرباح 0.3518.

الربع الأول 2022: توزيعات الأرباح 0.3198.

سعر سهم ارامكو

سعر سهم ارامكو ليوم 17-5-2022 هو ٤١٫٢٠. من المرجح أن السهم سوف يظل في حالة من الأرتفاع ما بين 43-41 ريال. هذا وقد توقعت الراجحي المالية أن تحقق “أرامكو” أرباحاً قدرها 136.6 مليار ريال. هذا وقد أعلنت الشركة عن ارتفاع أرباحها الفصلية نحو 81.7% في الربع الأول من 2022 إلى 148 مليار ريال، مقابل 81.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2021