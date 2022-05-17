كيفية الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن منصة أبشر

في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة بالمملكة العربية السعودية، وهذا فينا أعلن من خلال وزارة الداخلية السعودية، وأضاف إلى ذلك ما تم مشاركته مع هيئة المرور أكثر من طريقة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين الذين يمتلكون سيارات، ولذلك يمكن الاستعلام من خلال موقع أبشر الإلكتروني، أو عن طريق الأرقام الخاصة بهيئة المرور السعودية، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالمملكة لجميع المواطنين السعوديين المقيمين ولهم لحق الإعتراض على المخالفات المرورية التي تم تسجيلها ضده، ولذلك يجب أن لا بد من أن يخضع للعديد من الشروط اللازمة.

الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة:

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية. ثم بعد ذلك الضغط على خدمات الأفراد. يجب بعد إدخال رقم الهوية وكلمة المرور. ثم يجب على المتقدم لنقل علي الخدمات المرورية. سوف يتم إظهار الضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية. يجب إدخال البيانات المطلوبة وإدخال رقم اللوحة. سوف يتم إظهار جميع المخالفات المرورية لمعرفة تاريخ و موعد المخالفة المرورية.

وقد أضاف إلى ذلك أن من ضمن التسهيلات العديدة للتقديم على جميع المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، ولذلك أوضحت منصة أبشر الإلكترونية خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، حيث أن منصة أبشر تعتبر من أهم المنصات الحكومية الإلكترونية السعودية التي توفر الكثير من الخدمات التي تتعلق لحوالي 200 خدمة إلكترونية.

ارقام الاستعلام عن المخالفات المرورية:

يمكن علي المستعلم الاتصال على 00966114419688 للاستعلام عن المخالفات المرورية يمكن الإتصال على هيئة المرور من خلال الرقم 920020405 .

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية: