“المقطوعة للضمان الاجتماعي” hrsd.gov.sa استعلامات المساعدة برقم الطلب والسجل مدني

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عمر شويل - جدة المقطوعة للضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa استعلامات المساعدة والرد على أسئلة المواطنين عن إيداع المساعدة المقطوعة 1443 والموعد المتوقغ لنزولها بالمصارف في حساب المستفيدين، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انتقال الخدمات الخاصة بتسجيل وتحديث بيانات المقطوعة للمسجلين من السنوات السابقة ومسجلي الضمان الاجتماعي المطور إلى منصة الدعم والحماية والتي يتم الاستعلام عنها عبر المنصة الوطنية الموحدة ورابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني.

“المقطوعة للضمان الاجتماعي” hrsd.gov.sa استعلامات المساعدة برقم الطلب

نقلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخدمات الخاصة بالتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة فيها إلى رابط منصة الدعم والحماية والخاصة بتسجيل واستعلام الضمان المطور، حيث يستفيد مواطني الضمان المطور الجديد من خدمات الوزارة والتي يكون منها التسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، ويعتبر الاستفادة من خدمات الوزارة من أهم ما يبحث عنه المواطن السعودي وخاصة الفئات الفقيرة من محدودي الدخل أو الغير قادرين من الأرامل والمطلقات والمهجورات، ويستفيد من المساعدات المقطوعة مؤهلي التأهيل الشامل بينما لا تشمل شروط الاستحقاق الخاصة بالضمان المطور عليهم.

شروط استحقاق المساعدات المقطوعة الجديدة

تكون شروط استحقاق مقطوعة الضمان نفس الشروط الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد تم تغيير بعض شروط مستفيدي الضمان ليتناسب مع الضمان المطور الجديد والتي تكون كالتالي:

أن يكون الحد الأقصى للراتب الشهري لا يزيد عن 8761 ريال والأدنى 3000 ريال، وذلك يختلف عن الحد الأدنى لراتب الضمان لرب الاسرة والذي يكون 1100 ريال.

يكون المتقدم للحصول على المساعدة من غير القادرين على استكمال النفقات ولديه المستندات التي تثبت ذلك.

لا يجب أن يكون لديه أملك عقارية، إلا المسكن الذي يسكن فيه، ولا حيازات زراعية ولا سيارات فارهة وسجل تجاري.

يكون شرط تقديم وقبول المطلقات والأرامل والمهجورات الاستقلال الأسري أي لا يجب أن تحصل على المساعدة وهي محسوبة ضمن أفراد الأسرة.

حاسبة المساعدة المقطوعة وكيفية التعرف على قيمة الدعم

بيان عدد أفراد الأسرة قيمة المساعدة المقطوعة الحد المانع للمقطوعة 1 10,400 ريال سعودي 3,001 ريال سعودي 2 11,800 ريال سعودي 3,406 ريال سعودي 3 13,200 ريال سعودي 3,811 ريالاً سعودياً 4 14,600 ريال سعودي 4,216 ريالاً سعودياً 5 16,000 ريال سعودي 4,621 ريالاً سعودياً 6 17,400 ريال سعودي 5,026 ريالاً سعودياً 7 18,800 ريال سعودي 5,431 ريالاً سعودياً 8 20,200 ريال سعودي 5,836 ريالاً سعودياً 9 21,600 ريال سعودي 6,241 ريالاً سعودياً 10 23,000 ريال سعودي 6,646 ريالاً سعودياً 11 24,400 ريال سعودي 7,050 ريالاً سعودياً 12 25,800 ريال سعودي 7,456 ريالاً سعودياً 13 27,200 ريال سعودي 7,861 ريالاً سعودياً 14 28,600 ريال سعودي 8,266 ريالاً سعودياً 15 30,000 ريال سعودي 8,671 ريالاً سعودياً

موعد نزول مقطوعة الضمان

يترقب الملايين عودة نزول المساعدة المقطوعة بالحسابات المصرفية لهم، وذلك بعد توقف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان، وهل يتم التحديث في بيانات المستفيدين من مقطوعة الضمان المطور، وما هي حقيقة نزول أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة، حيث يترقب الجميع ميعاد الصرف من جديد.

كيف أتواصل للاتصال والاستعلام عن برامج الضمان

يتم زيارة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العاصمة الرياض، حي المغرزات طريق الإمام سعود الفرعي، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الثامنة صباحًا وحتى 2:20 ظهرًا، من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

في العاصمة الرياض، حي المغرزات طريق الإمام سعود الفرعي، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الثامنة صباحًا وحتى 2:20 ظهرًا، من يوم الأحد إلى يوم الخميس. يتم الاتصال على الرقم المجاني الموحد: 920020301

الاتصال على الرقم المختصر المجاني: 19911

الصندوق البريدي: 12484، والرمز البريدي: 11157

تواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

يتم التواصل عن طريق منصة تويتر https://twitter.com/hrsd_care?lang=ar.

جهود حكومة المملكة في مجال الرعاية الاجتماعية

هذا وتبذل الحكومة السعودية جهود وافرة في مجال الرعاية الاجتماعية في كافة المجالات والقطاعات الخدمية والاجتماعية، وذلك في سعي حكومة المملكة لتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للمواطن، وعلى رأس تلك الوزارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تولى الحكومة كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل والحالات الأشد حاجة.

كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443