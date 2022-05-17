نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التسجيل في مؤسسة التكافل الخيرية السعودية للطلاب 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مؤسسة التكافل الخيرية ،واحدة من أهم ،وأبرز المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية ،وهي تقوم بتقديم دعم للطلاب السعوديين ،وإعانتهم ،حيث أنه يتم إيداع مبالغ مالية في حسابات هذه الفئات ،وبذلك يستطيعون توفير كل المتطلبات الضرورية ،مثل الملبس ،والأدوات ،والحقائب ،وغيرها من المستلزمات المدرسية الضرورية.

رابط التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية السعودية

قد وضعت مؤسسة تكافل الخيرية السعودية رابط رسمي للتسجيل بها ،جميع الطلاب ،وسوف يتم فتح باب التسجيل في شهر مايو الحالي ٢٠٢٢،وقد تستمر مدة التسجيل إلي ثلاثة أسابيع كاملة ،وهذا من أجل السماح لكافة الفئات المستفيدة بالتقديم ،وذلك في الموعد المحدد ،وقد أضافة المؤسسة أن موعد الصرف ،سوف يتم تحديدة لاحقا ،بعد الإنتهاء من فترة التسجيل في المؤسسة.

الطريقة المتبعة للتسجيل في مؤسسة تكافل الطلاب

لكي يتم التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية السعودية، يجب أتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:

أولا:الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة تكافل السعودية.

يتم فتح القائمة الرئيسية ،ومنها يتم الضغط علي بوابة الطالب، ثم يتم تسجيل الدخول ،وبعدها الضغط علي زر تسجيل.

يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال ،وسوف تصل رسالة بها الرمز التعريفي.

ثم يتم كتابة البيانات الخاصة بالطالب ،مثل الأسم، والجنس ،وكلمة المرور ،ورقم جوال ولي الأمر، والبريد الإلكتروني.

وأخيرا:يتم الضغط علي أيقونة تسجيل.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في مؤسسة تكافل السعودية

للتسجيل في مؤسسة تكافل السعودية ،يجب أن تتوافر عدة شروط في المتقدم ،وهذه الشروط هي:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية ،ومقيم إقامة كاملة،ودائمة بالمملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يكون المتقدم من أسرة ،محددة الدخل.

يجب علي المتقدم تحديث كافة البيانات المسجلة في مؤسسة تكافل كل عام.

لايمكن لطالب الصف الثالث التسجيل في هذه المؤسسة.

ونحن موقع ثقفني نشكر مؤسسة تكافل للطلاب ،والعاملين بها في الجهد المبذول منها ،في تقديم المساعدات للطلاب ،من أجل توفير جميع متطلباتهم الأساسية ،وأيضا تلبية جميع إحتياتهم ،وذلك للنهوض بالمستوي التعليم في المملكة العربية السعودية، لأنها تعلم أن التعليم هو أساس تقدم الأمم.